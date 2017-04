Â¡A completar el trabajo!

"Lo mío dentro de todo no es tan complicado como lo de otros chicos".

Fabricio Abatte

Neuquén.- “El vacío es una manteca, súper recomendable. No se va a arrepentir”, sugiere Luis Cabezas a un cliente de la carnicería donde trabaja en Plottier. “Soy buen vendedor”, cuenta, por si hiciera falta, el lateral derecho de Pacífico a LM Neuquén. Y con buen humor, del otro lado del mostrador revela: “Acá los muchachos no son muy futboleros, me preguntan si vamos a jugar con Boca y River en caso de ascender”.