A días de separarse, Jésica Cirio contó qué necesita para dormir en su nueva casa

Sin lugar a dudas Jésica Cirio no está pasando el mejor momento de su vida, la conductora viene de atravesar dos escándalos muy fuertes, mientras rehace su nueva vida tras la separación del padre de su hija, Martín Insaurralde . Luego de mudarse a vivir sola después de casi diez años de matrimonio y algunos más en pareja, la modelo empieza una nueva vida.

“Yo sí o sí tiene que ser de algodón. Necesito que sea suavecito, que me abrace”, agregó la conductora. “Vos dormís toda divina, espléndida”, aseguró Georgina Barbarossa tirándole flores a su nueva compañera. “¡No! Duermo normal como cualquiera”, le respondió ella divertida.

La realidad es que en esta nueva vida de soltera, en donde tiene que estrenar su “pijama de la mañana seductor”, como ella dijo, la modelo ya habría encontrado compañía. “Me dicen que Jésica no estaría sola, lo que no significa que esté en pareja formal con alguien”, aseguró Mariana Brey en Socios del Espectáculo, antes de aclarar que eso no significa que ya esté en una relación seria.

“Pero ella ya se está divirtiendo y está haciendo de las suyas, como corresponde, es una mujer soltera”, aclaró la panelista. Paula Varela en el programa era quien había contado que estaban separados con Martín Insaurralde y también contó que no se cruzan con Martín Insaurralde y que ya no viven juntos. “La alquiló a la casa y hoy estando separada ella está en su casa de Capital Federal, va solamente para la zona Sur cuando él no está en el domicilio”, reveló la panelista.