Luego, la bailarina contó cómo es la reciente convivencia con su novio, que siempre fue tildado de “complicado".

“Nico no es difícil, yo soy peor. Las mujeres somos mas rebuscadas y pensantes. A veces esta bueno relajar un poco. Me tiene una paciencia tremenda. Imagínense, se fue de vacaciones con su novia, su suegra, su hija y su cuñada y súper tranquilo. Además lo común es que yo llegue y el ya cocinó y tiene todo ordenado”, reveló la rubia.

Cuando su padre no está presente, Laurita se ocupa de Rufina, hija de Cabré, fruto de su relación con la China Suárez.

“Me llevo bárbaro con Rufi y pasaba así más allá de él desde antes que estemos juntos. Venía al camarín, se ponía mis pelucas, zapatos, me divertía mucho”, contó la actriz.

Después del fallecimiento del padre de Federico Bal, su ex pareja, Laurita Fernández contó que se comunicó con el hijo de Carmen Barbieri.

“Llamó mucho la atención en las redes y entre tus fans, a mí no, que le hayas mandado un mensaje a Fede Bal cuando fue la muerte de Santiago. ¿Pudiste hablar con él?”, le preguntó Ángel De Brito a la bailarina. Y sin problema algunos, ella explicó por qué lo saludo a través de las redes: “Sí, hablamos. Yo no sé si en algún momento de calentura lo bloqueé o lo borré, pero no lo pude encontrar en el chat. Le quise mandar un WhatsApp y no lo encontré, entonces le escribí por mensaje directo a través de una de las redes sociales y me respondió. Quise estar presente de alguna manera”.

Por otro lado, Laurita no tuvo tapujos para confesar el cariño que le tenía a Santiago Bal. “Más allá de que Santiago era su papá, yo lo conocí y hasta bailó con nosotros (en el “Bailando”). Fue un hombre súper amable conmigo, muy amoroso”, aseguró la blonda.

