Si bien a la vedette se le conocen muchas ex parejas, se sabe que tiene un especial gusto por los hombres jóvenes.

Es ahí en donde aparece Matías Alé, actor y mediático con el que Alfano estuvo en pareja por nueve años. En ese entonces, ella tenía 46 y él 22. "Cuando empecé a salir con Matu fui muy criticada por la diferencia de edad. Pero fue un amor extraordinario que duró 9 años y que volvería a vivir mil veces más. Al principio tuvimos resistencia por parte de mi familia. Mi mamá estaba indignada. Mis hijos no querían saber nada y hasta mi ex (Quique Capozzolo) estaba enojado. Pero cuando lo conocieron, vieron la persona que era y todo cambió", contó Grace sobre su relación, años después de haberla terminado.

Sin embargo, en 2016, Alfano también reveló que sentía atracción por Peter Lanzani (29) y hasta se retrató con él. "Peter es una góndola muy deseable. Creo que no soy la única porque tiene miles de fans. Es un chico que a una mujer grande le puede producir cosas, de hecho, estar cerca de él es fuerte", había declarado en ese momento.

Su amor platónico por el actor no quedó ahí, ya que este año también habló maravillas de él, mientras analizaban su vestuario en Los ángeles de la mañana: "Me lo estoy imaginando sin ropa, no puedo verle la ropa", contó.

