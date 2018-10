"A Gallardo, una estatua al lado de la de mi viejo"

“Las reuniones en Zapala y en Neuquén capital con los técnicos fueron muy buenas porque vinieron muchos entrenadores y charlamos que, después de 25 años de la misma persona en el gremio de técnicos (por Victorio Cocco), ya no hay gestión ni beneficios para los entrenadores. Junto a Ricardo Caruso Lombardi y Roberto Passucci lo que queremos es un cambio. En el interior la están pasando mal los DT y la necesidad es estar cerca de ellos”, reflexionó en plena campaña.

Aprovechando su estadía por aquí, “la filial 7 de Octubre de River me armó una muy linda jornada, con asado incluido y regalos. Estos días no paré de recibir saludos, agradecimientos. Eso me emociona, el recuerdo vivo del viejo aun en los jóvenes”, indicó reconfortado.

"Por River pasaron grandes entrenadores, pero hay 3 que marcaron la historia: mi papá, Ramón Díaz y Gallardo"."Ojalá que se dé la Libertadores, mi viejo lo festejaría en donde esté, porque River era su vida. Independiente es un buen equipo, que ataca y saldrá lindo como la ida. Ojalá pasemos”.Omar Labruna. Hijo de la leyenda del Millo

“Está en el momento ideal”

“El presente de River es excelente, por cómo está el equipo, con esa confianza y mentalidad ganadora. Se agrandó más aún tras ganar el clásico, está en el momento ideal”, consideró ilusionado como hombre de River que es.

“Para mi viejo sería maravilloso que ganemos la Copa, desde algún lado festeja porque River era su vida”, recordó emocionado.

“Por River pasaron grandes entrenadores, pero hay tres que marcaron la historia: mi viejo, Ramón, con quien estuve de ayudante, y el tercero es Gallardo. Se iniciaron en River, fueron grandes jugadores, saben lo que quiere el paladar millonario. Creo que al lado de la estatua de mi viejo van a tener que ir haciendo el lugarcito para Gallardo, se lo está ganando”, tiró y ya desde La Angostura pidió “agradecer la atención de todos y del funcionario Juan Pablo Prezzoli por lo bien que me trataron”.