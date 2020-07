A Juanita la acusaron de "golpista" y tuvo que pedir disculpas

La situación se dio mientras los invitados analizaban la realidad económica y política de la Argentina. En ese momento, Julio Bárbaro -politólogo y escritor- lanzó: "Este Gobierno no gana las próximas elecciones". Fue ahí que Viale preguntó: "Y, ¿termina el Gobierno? ¿Termina el mandato?".

Las críticas arrancaron apenas terminada la frase de la nieta de Mirtha, junto al hastag "Juanita Viale Golpista". Como si fuera poco, muchos hicieron referencia a que la familia de la conductora jamás apoyo a este Gobierno.

"Que podés esperar de Juanita Viale, imagínate las historias que le habrá contado su abuelita de sus charlas telefónicas con los Milicos!! Siempre el menú de sus almuerzos fueron la ridiculez, la homofobia, la discriminación y la intolerancia con una pizca de golpista"; "Hija y nieta de golpista. Que querés de Juanita?"; "Juanita Viale, digna heredera de la mentalidad golpista" y "Juanita Viale, the new golpista. Eso sí que no lo vimos venir", fueron algunos de los mensajes que circularon en las redes sociales.

Ante esto, y dado que aún tiene muchos programas por delante, Juanita se vio obligada a usar su cuenta de Twitter para hacer su descargo y pedir disculpas: "Nada más ajeno a mi persona incitar a la violencia o a pensamientos golpistas. Por ello, pido disculpas públicamente si me expresé de manera incorrecta o por no haber sido lo suficientemente clara".

https://twitter.com/ViaJuani/status/1280153875522224131 Nada mas ajeno a mi persona incitar a la violencia o a pensamientos golpistas. Por ello, pido disculpas públicamente si me expresé de manera incorrecta o por no haber sido lo suficientemente clara. — Juana Viale (@ViaJuani) July 6, 2020

Juanita está al frente de los programas de su abuela desde que se inició el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con la intención de cuidar la salud de Mirtha ante la pandemia del coronavirus.