A la cama con Luismi: Nazarena dio detalles de su sueño

“Él iba a garchar y no conmigo, ya con verlo me parecía un flash, divertido, me encantaba conocerlo”, recordó la madre de Barbie. Y agregó: “Ya cuando llegué al hotel me sentía tramposa”.

Luego la productora teatral dio detalles del encuentro: “La habitación era muy grande, había champagne y muchas almendras. Me senté en el piso en un costado para no llamar la atención y que no me rajen. Y cuando entró, rompía la tierra. Había música de fondo. Yo estaba embobada mirándolo a él y él a las chicas”.

Luis-Miguel-recital-Campo-de-polo-página-27.jpg

¡Qué momento!

En medio de la conversación con las mujeres, según relató Vélez, Luis Miguel le preguntó qué hacía ahí y ella le contestó que era fan. “Una de las chicas le contó que yo estaba de novia con un tipo que me pegaba. La pasé muy mal por el trato de esas chicas”, sostuvo.

Hay lugar

Según sigue el relato que difundió en YouTube, Nazarena se fue al baño y, al salir, Luismi había echado a todas las personas de la habitación. “Me muestra la cama al costado, blanca, y me dice ´hay mucho lugar´. Nunca tuve tantas dudas como en ese momento: el hombre de mis sueños me estaba proponiendo que duerma con él. Lo miré y le dije que no me podía quedar. Me tendría que haber quedado y pasar un noche divina. Pero me fui con todos mis prejuicios en la cabeza”, cerró Vélez, que fue besada por el cantante muy cerca de la boca.