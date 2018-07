A la gran pantalla

Sin título

Esta película, cuyo entramado empezó a gestarse hace más de tres años, todavía no tiene nombres confirmados en el elenco, pero contará con actores nacionales de primerísima línea. Se prevé el estreno para 2019.

33 años estuvo preso Valor luego de robar 23 bancos y 18 blindados.

“Esta vez va en serio: me retiré del choreo y a la cárcel no pienso volver más. Que quede clarito: no voy a robar más. No tengo ganas ni edad. Quiero disfrutar de mi familia. Además, hoy es imposible robar un banco o un blindado por la tecnología que hay. Te filman todo el tiempo”, fueron las palabras de Valor una vez que quedó en libertad.

Junto a Calamaro

Valor tiene varios proyectos. Uno de ellos es su autobiografía, de próxima aparición. El otro es ser columnista especial de la revista Nervio, que el músico Andrés Calamaro -quien además es el prologuista de su libro- lanzará este año.