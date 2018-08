A los 76 años murió Aretha Franklin, la "reina del Soul"

Franklin, conocida por temas como Chain of Fools o I Say a Little Prayer, recibió en los últimos días la visita de amigos como el cantante Stevie Wonder y el defensor de los derechos civiles de los negros Jesse Jackson. Además numerosos famosos como el ex presidente estadounidense Bill Clinton o la cantante Beyoncé, entre otros, le mandaron deseos de mejoría.

En marzo pasado ya tuvo que cancelar dos conciertos en Estados Unidos por consejo médico. La última vez que se subió a un escenario fue en noviembre de 2017, en la gala contra el Sida organizada por el cantante Elton John en Nueva York.

Reconocimiento

Los fans de la reina del soul Aretha Franklin depositaron flores de forma espontánea en la estrella dedicada a la artista en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Angeles.

"Era para mí el sonido de los años 60 cuando yo era un niño", contaba Gregg Donovan al depositar flores. "Era la reina del soul", dijo a la emisora ABC7 Eyewitness News.

Franklin, conocida por clásicos como Respect o I Say A Little Prayer, murió hoy a los 76 años en su casa en Detroit.

Nacida en Memphis, en el estado norteamericano de Tennessee, Franklin era hija de un pastor y defensor de los derechos civiles. De pequeña se mudó con su familia a Detroit, donde cantaba en la iglesia de su padre. Su interpretación del título de Otis Redding "Respect" en 1967 la lanzó a la fama.

Su poderosa voz y sus canciones influidas por el gospel se convirtieron en uno de los principales símbolos del movimiento en favor de los derechos civiles en Estados Unidos. Con un total de 18 Grammys, Franklin es la artista que más veces ha sido distinguida con estos galardones, los más importantes en el mundo de la música.