"A muchas mujeres las eligen como adornitos"

Y luego continuó: "Las chicas jóvenes han hecho de su reivindicación la paridad, adhiero totalmente a eso, lo que no me parece es que para tener un lugar en la tele te tengas que acortar la falda. No niña, es la peor de las trampas", aseguró.

Mónica.jpg Televisión

Finalizando, la conductora se puso picante: "¿Ustedes creen que la súbita fama de Malaspina es porque dio una noticia trascendente o porque estaba vestida de una determinada manera? ¿Por qué creen que subió el rating en esa señal?".