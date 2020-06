"Dieron de baja de nuevo el video. ¡Qué sensibles están todos cuando no quieren escuchar algo! Imagínense que me están dando unas ganas terribles de callarme; tanto que acabo de hacer una nueva versión con traje y anteojos, poniéndole todos los 'pips' correspondientes", expresó con ironía en una storie donde se mostró acompañada de su novio, Ramiro Arias.

La bailarina decidió hacer algunos cambios para no herir las susceptibilidades de aquellos que habían catalogado como "lenguaje inapropiado" su vocabulario y también modificó el vestuario: en el primer video tenía un conjunto de ropa interior negro, y en el segundo se vistió con camisa, blazer y pantalón.

"Sigan alimentando estas ganas de callarme y no decir lo que pienso. Sigan que me encanta" dijo antes de lanzar su nuevo video. Luego compartió la versión actualizada y anticipó: "Agregué conceptos, así que gracias por hacerme pensar un poco más. Versión a prueba de inseguros, retrógrados, cuadrados, de gente que no acepta otra manera de pensar, de vivir".

"A prueba de machistas, incluyo mujeres y hombres, de gente que no quiere ser sincera consigo misma, de gente molesta que no sabe ya qué hacer con su tiempo. Estoy total y completamente en desacuerdo con esta versión, en fin", concluyó, y les dejó la nueva versión del video en su Instagram. Esta vez no fue censurado y volvió a reabrir la polémica.

La nueva versión de Marzol del video que le censuraron

" ¿Qué pasa si te digo que me encanta exponer mi cuerpo , pero no para que vos lo disfrutes? ¿Qué pasa si te digo que me gusta habitar y construir mi cuerpo, que me gusta sentirme segura y alimentar mi autoestima?", arrancó Marzol en su nuevo video.

"Si mi escote te escandaliza, el problema es tuyo. A mí no me interesa que es lo que vos pensás respecto de lo que yo tengo puesto. Me parece patético tener que 'taparme' , tener que tapar mi exposición porque a vos te perturba", continuó y agregó: “¿De verdad vos pensás que si yo elijo exponerme estoy en un lugar de vulnerabilidad? Vulnerable sos vos, que te anulo con solo mostrarte desnudez", retrucó. "Me apena que algunas mujeres no puedan romper con el mandato social y que señalen y acusen a quienes queremos mostrarnos con libertad".

"Si vamos a lo biológico el órgano inteligente es el cerebro, así que inteligente sería que dejes de subestimarme", cerró, al igual que en su primer video.

“¿Qué pasa si te digo que me encanta exponer mi cuerpo pero no para que vos te calientes? Que me gusta construir y habitar mi cuerpo. Que me calienta sentirme segura y alimentar mi autoestima,. que me gusta ver lo que genera mi presencia y mi actitud, así como también lo que pienso y digo”, comenzó.

Luego se refirió al rol de la mujer ya cómo es vista a la hora de tocar ciertos temas: “Si una habla de sexo, quiere tener sexo y más si es casual, rompe con un orden y escandaliza. Si mi escote te escandaliza es problema tuyo, a mi no me interesa saber que pensás de lo que yo tengo puesto, si eso te calienta o no. Así que no me no me subestimes porque yo no soy sumisa”.

“Me parece patético tener que taparme, evitar mi exposición porque te perturba. Pero no me callo y agacho la cabeza, porque calladitas nos quisieron siempre”, dijo y redobló la apuesta: “Cada vez que dicen, escriben o piensan todo lo que me harían sabiendo que eso jamás va a suceder a mí me llena de poder porque no me interesa saber si mi cuerpo te calienta o no... a mí lo que me excita es que no concientices tu inseguridad, que no tengas la capacidad de ver desnudez sin pensar en sexo, que te bloquees y que no puedas pensar”.

“¿De verdad pensás que si elijo exponerme estoy en un lugar de vulnerabilidad? Vulnerable sos vos que te anulo con solo mostrarte una t... Amo que pienses que todo lo que hago lo hago para calentarte cuando no existís, me da morbo, me gusta mostrar que una mujer puede hacerse de valor cuando muestra una t... o dice que le encanta co... me encanta autosatisfacerme, me encanta probar cosas nuevas, tener fantasías, amo ver tocar, oler, chupar, ¡amo gozar! Por eso me apena que algunas mujeres no entiendan esta femeneidad p.. e irreverente como una rebelión, que no puedan romper con el mandato social y que señalen y acusen a quienes queremos c... con libertad”, agregó.

Más tarde, hizo referencia al posteo qeu fue censurado: “Cuando se quedaron sin excusas dijeron que mi video molestaba en este contexto, se pusieron a pensar cuántas veces al día decimos la palabra p...”, se preguntó y comenzó a dar ejemplos de la vida cotidiana.

“Si vamos a lo biológico, el órgano de la inteligencia es el cerebro, así que sería inteligente que dejes de subestimarme cuando disfruto de mi clítoris porque eso no afecta mis cualidades intelectuales, puedo ser inteligente y c... puedo ser la más p... y pensar al mismo tiempo”, dijo y para cerrar, reafirmó: “Si pensás que una p... es una mujer libre, feliz, autosuficiente, desfachatada e indomable, estás en frente de la mujer más p...que te vas a cruzar en tu vida”.

