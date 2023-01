A qué se dedica el exmarido de Delfina Gerez Bosco que la engañó con la madrina de su hijo

Sin embargo, al parecer la pareja estaba en crisis y se terminó de romper con el ingreso de Delfina Gérez Bosco al Hotel de los Famosos, cuando se filtró (todavía no se mostró al aire) que su pareja había estado con Martín Coggi.

“Él sigue siendo el marido. Lo que dice puntualmente es que estaban en crisis, pero no tenían nada definido. Me dijo ‘supuestamente veníamos mal, pero de ahí a exponerse así en cámara y que el nene lo pueda ver, me parece demasiado’”, contó Ángel de Brito quien pudo charlar por mensajes con Fernando Beni.

“No sé qué habrá pasado porque desconocía esta relación. ‘En fin, un cornudo más en la viña del señor, pero tranqui. La que es del medio es ella, que haga su vida. Yo quiero cuidar a mi hijo, nada más. Nosotros somos grandes’”, le dijo al conductor.

Claro que las versiones son muchas, y la de la propia mediática es que ella entró al reality ya separada. “Salí del hotel hace nada y sabrás que no podemos hablar de lo grabado pero básicamente lo que te puedo contar es que entré separada y así sigo, separada. Él no es del medio y es lógico que cuando le escriben responda sin pensar en que lo van a poner”, confió ella.

Y hasta la hermana de Fernando Beni se metió, al publicar en sus stories un fuerte mensaje con la que ahora es su ex cuñada: “Bueno, por lo menos ahora todos ven quien es quien. Ojalá te sirva para seguir yendo de extra a Pasapalabra un par de años más”.

Sin embargo, la polémica no terminó ahí, ya que al parecer, él también la habría engañado. Así lo contó Nancy Duré en Intrusos: “Apenas ella entró a la casa, su todavía marido se fue de viaje a Cancún con su compañera de trabajo, amiga y madrina de su hijo, que se llama Carolina. A Cancún tenés que planificar el viaje, no es que de casualidad estás en el mismo hotel”.

“Ya en el grupo de amigos de los dos veían como que, si bien había una amistad previa de los dos, había demasiada cercanía”, explicó.