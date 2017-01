A Scioli y a su novia no les dan las fechas

Buenos aires.- La modelo Gisela Berger confirmó que viajó con Daniel Scioli a Cuba, luego de que se difundiera la información de que el ex mandatario bonaerense habría utilizado fondos de la gobernación para volar a La Habana durante su campaña presidencial, en julio de 2015.

“No voy a decir nada, no puedo hablar de una persona que no está acá conmigo, en su momento se contará”, subrayó Berger en declaraciones al programa El diario de Mariana, aunque admitió que formó parte del viaje: “Obviamente, las fotos que están soy yo”.

Hace unos meses salió a la luz la relación que mantiene Scioli con la ex bailarina del programa Showmatch, quien señaló que no tuvo nada con el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires mientras él estaba en pareja con Karina Rabolini. Sin embargo, cuando hicieron el viaje a Cuba, el ex mandatario se mostraba junto a su ex pareja.