A Telefe se le "manchó" otra final: como Bake Off, MasterChef no escapó de la polémica

Si bien la final de Bake Off fue modificada debido a las pruebas en contra de Samanta y se le entregó el premio a Damián en una insólita decisión (el programa se había grabado un año antes y una semana previa a que se emitiera la final, y debido a una enorme polémica en redes y medios, los productores decidieron dejar contento al público), esto no pasará con MasterChef pese a que sean muchos lo que dudan del triunfo de Claudia.

“No se si arreglada, pero todo cerraba perfecto para Telefe, la ex del diego, diego se nos va, tenía que ganar, era más que obvio. no se si eran los planes ORIGINALES de Telefe, pero después de lo que paso con el diego, tenía ganar claudia. simple. marketing. a otra cosaaaaa”; “Fue lamentable esa final arreglada. Analia cocinó mejor y no hizo el circo melancólico. Y el novio de Claudia? Ganó gracias a Diego. Todas se cuelgan de su fama”; “Cómo pueden bancar a la arreglada de Claudia... Todo porque se murio Maradona”; “En el mismo momento que Claudia levantaba el trofeo, temblor. Para mí que el temblor fue porque D10S se enojó de lo arreglada que estaba la final. #MasterChefArgentina #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityargentina #Claudia #LaTata” y “A Claudia la salvó un apellido. Y Analía ha dicho que si gana dona el premio. No me gusta la final, me resulta arreglada”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Sin embargo, también estuvieron los que se mostraron “La Tata” ya que ella en el programa jamás hizo referencia al ex futbolista e incluso pidió que se enfocarán en Claudia Villafañe y no en “la ex de Diego Maradona” o la “mamá de Dalma y Gianinna”. Fue así que ella pudo mostrarse ante todo el país de su forma natural y se terminó ganando el cariño de todo el staff en general como también de los fans del envío.

“Que bronca que me da que digan que la final de #MasterChefArgentina estaba arreglada, todo porque gano Claudia y supuestamente la hicieron ganar por lo de Diego. Pero la mina, fue una de las que mejores cocinaba. Dejen de hablar pavadas”; “Claudia trabajo sola , franchin la ayudaron en todo. Menos mal que Claudia estaba arreglada, si así fuera no la hubieran dejar que Sofía se meta en la isla de Analía. = Dos campeonas y una consagrada. CLAUDIA VILLAFAÑE” y “Separan a Diego de Claudia. El premio lo ganó Claudia. No Diego ( qepd) pero le quitan mérito como ganadora y como persona”, escribieron otros usuarios.

Ninguna sabía quién había ganado

Dado que el programa había sido grabado con unas tres semanas de anticipación, para evitar que se filtrara el ganador (cosa que pasó con Bake Off, por lo cual se inició la polémica con Samanta) se conoció que la producción había decidido grabar dos finales.

Según trascendidos, tanto Claudia como Analía no conocían quien había ganado el certamen dado que cada una de ellas filmó su escena consagrándose campeona.

De esta forma, “La Tata”, Dalma y Gianinna se enteraron el último lunes del campeonato de Claudia. Efectivamente, la participante compartió en sus redes una imagen en la que se ve a las tres mirando el programa. “Siempre asi juntas y a la par las amo con todo mi”, escribió junto a la postal.