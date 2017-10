A un nene se le cayó un arco en la cabeza y lo mató

El incidente fue alrededor de las 22, mientras un grupo de niños jugaba antes de que comenzaran a hacerlo los mayores. Según los testimonios recogidos por el personal policial de la Seccional 41, con el afán de hamacarse, el menor de edad se colgó del travesaño pero con tanta mala fortuna que en ese movimiento provocó el desplazamiento del arco y que este se cayera justamente encima de su cabeza, después de que él también cayera al suelo. Al quedar desvanecido y sin que nadie pudiera reanimarlo, de inmediato lo trasladaron hacia el hospital zonal de Añatuya, pero lamentablemente ya era demasiado tarde y los médicos de la guardia confirmaron la muerte del nene. Según el médico legista que revisó el cuerpo de Federico Pereyra, su fallecimiento fue a raíz de una fractura en la base del cráneo, producto del golpe seco del hierro del arco.

Posteriormente, efectivos de la Sección Criminalística se dirigieron al complejo deportivo, que queda en el barrio Platense Oeste de la “capital de la Tradición”, para realizar las pericias correspondientes y determinar qué grado de responsabilidad le puede caber al club. En tanto, el niño quedó en la morgue a la espera de que sus familiares lo retiraran para iniciar su velatorio, que se demoró unas horas porque sus padres estaban en Buenos Aires: el papá trabaja en Capital Federal desde hace varios años y, justo este fin de semana, la mamá del niño había viajado para visitar a su esposo dejando a su hijo al cuidado de su abuela y sus tíos.

Viaje: El velorio en Santiago fue demorado porque los papás del chico estaban en Bs. As.

12 años tenía el niño fallecido

El nene, cuyo nombre es Federico Pereyra, había ido a unas canchitas de fútbol 5 a acompañar a su tío a un evento.

Una inmensa tristeza que afectó a la ciudad

La ciudad de Añatuya quedó conmocionada por el fallecimiento de Federico Pereyra, este niño de apenas 12 años, fanático del deporte y del fútbol. Tras conocerse la noticia de su terrible muerte, las redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo a la familia. Uno muy especial de su abuela, quien le dedicó un conmovedor mensaje en Facebook a su nieto: “Y me quedé con la pizza que querías comer a medias... y Dios no quiso que volvieras... y ahora me quedo vacía sabiendo que no vendrás, mi campeón, mi bailarín, pedazo de mi corazón, la alegría, las ocurrencias, las risas, los pelotazos en las paredes, todo eso y más se fueron anoche... Donde sea que estés, seguro estarás ya con tu tatita Tito... Hasta otra vez, mi cachete... Siempre en mi corazón, mi chiquito. Descansa en paz, mi vida, mi Federico Pereyra”, posteó la mujer. A este texto le sucedieron montones de comentarios de apoyo y pésame a la abuela y también al resto de la familia.