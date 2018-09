En el ciclo de Telefé, Ayala, que nació en La Plata pero vivió toda su vida en Berazategui, contó: "Me crié con mis abuelos. A los 9 años me fui de mi casa y no volví más. Me fui a vivir a la calle. Prácticamente vivía en la calle, no estaba en mi casa. No hubo una transición concreta, yo iba y venía y un día no volví".

"Éramos muchos, muchos tíos, muchos primos, mucha gente, y no estaba claro el tema de las relaciones. En ese momento mi mamá biológica era mi hermana y mi abuela era mi mamá biológica. Era lo que ellos me decían, y yo creía eso. Después cuando me fui, cuando llegué al hogar, ahí me di cuenta que mi hermana era mi mamá", confesó el actor.

"Me fui a vivir a Constitución, y gracias a unos asistentes sociales terminé en un hogar. Me fui a los 17 años del hogar y ya había empezado a trabajar, cuando hice El polaquito, a los 12. Un día Juan Carlos Desanzo llegó y nos reunieron en el comedor a todos los chicos, nos dijeron que estaba preparando una película sobre la vida de un pibe de la calle y que él quería trabajar con un pibe de la calle, que por eso estaba ahí", agregó, en relación a su primera experiencia con la actuación.

"Preguntaron quién quería hacer el casting y me sumé. Lo hice y a los dos meses me reunieron en la oficina de los coordinadores y me dijeron que Desanzo quería que yo hiciera la película. Fue increíble, porque además él me iba a buscar todos los días al hogar y la llegada de El Polaquito me abrió la posibilidad de conocer otros universos", finalizó el actor.

