Abel Ayala, de El Marginal, y su duro mensaje a Mauricio Macri

En más de una oportunidad, el actor supo contar su difícil historia de vida. “Me crié con mis abuelos. A los 9 años me fui de mi casa y no volví más. Me fui a vivir a la calle”, relató Ayala en PH.

“Prácticamente vivía en la calle, no estaba en mi casa. No hubo una transición concreta, iba y venía y un día no volví”, agregó Abel, que también vivió en un hogar de chicos en Moreno.