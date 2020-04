"El año pasado yo ya había programado que después del último concierto de la temporada de verano, en marzo iba a hacer una pausa a la gira, la intención era editar el disco en el mes de mayo y trabajar durante cuatro o cinco meses la preproduccion y el amrado logístico de la gira de ese disco nuevo que iba a comenzar en el mes de agosto. Era una gira de más o menos dos años de duración", señaló en diálogo con la conductora Majo Carrascal en Todo Bien.

"En este tiempo en verdad yo iba a estar sin hacer conciertos, probablemente iba a estar haciendo viajes promocionales por "Quiero cantar", la canción anterior a "El Hechizo" y por "El Hechizo" también", aclaró, antes de remarcar: "De todos modos, la cuarentena viene a raíz de una situación mundial que nos agarró a todos por sorpresa y yo lo estoy viviendo con los mismos grados de incertidumbre y desconcierto que tenemos y sentimos todos".

"Me gusta estar en casa con mi familia, puedo aprovechar para descansar un poco, aprovecho mucho también para avanzar en cosas que me cuestan cuando estoy de gira como el estudio de música con el estudio de música. Estoy haciendo trabajo de composición y terminando música nueva. Ahora con este lanzamiento (por "El Hechizo") estoy haciendo entre 9 y 12 reportajes diarios con medios de todo el país. Tengo la oportunidad de artísticamente seguir siendo muy productivo, pero emocionalmente y mentalmente, este proceso es tan duro e incierto como lo es para todos", recalcó y agregó que le está poniendo "la mejor de las energías y el mejor ánimo, en pos de cumplir con este esfuerzo y sacrificio enorme que hacemos los seres humanos para quedarnos en casa, con todo lo que eso significa".

Embed

En ese marco, Abel reveló que todas las emociones que le generan espera de su primer hijo, se potenciaron en este contexto de cuarentena y rescató la posibilidad de estar junto a su pareja Mora Calabrese en este momento, más allá de la incertidumbre.

"Ser padre por primera vez genera una incertidumbre enorme, una carga de temores naturales y unas expectativas gigantes también, que rozan el vértigo, un vértigo lindo por estar parado frente a esta inmensidad del milagro que la vida te propone y te permite", sostuvo. "Todas esas incertidumbres se ven potenciadas en un momento como el que estamos atravesando todos. En lo personal e íntimo me produce felicidad estar en casa para ser parte de cada segundo del proceso porque, como hablábamos antes, si la pandemia no hubiese sucedido, tal vez hoy yo me encontraría de viaje promocional en algún lugar del mundo", enfatizó. "Así que, quitando todo lo que hablamos antes de la cuarentena, en lo personal y emocional me siento muy feliz porque cada día estoy en contacto con la experiencia de amor que haya vivido nunca", celebró.

En sintonía con declaraciones que realizó en entrevistas recientes, Abel sostuvo que "el denominador común" de sus pensamientos tienen que ver con transmitirle a su "hijo o hija" todos los conocimiento que haya adquirido de la manera más sabia. Y advirtió, que por sobre todo está aguardando todo lo que él tenga que aprender. "No tengo ninguna duda de que todo lo que estoy aprendiendo desde el comienzo de su existencia va a ser mucho mas de lo que haya aprendido en la vida", aseguró.

En otro tramo del mano a mano con LU5, el artista dio detalles de cómo fue el proceso de creación de "El Hechizo" y anticipó sus proyectos.

Tras recordar que con su Ariel, mi hermano mayor, tiene una asociación artística desde hace más de 25 años, el cantante contó que emprendió un viaje para cumplir el deseo de encontrarse con músicos, autores, compositores y productores que admira. "Con algunos teníamos cierto grado de amistad, con otros no nos conocíamos", comentó y añadió que a lo largo de tres meses visitó distintas ciudades del mundo y que en Málaga se encontró con la cantautora Vanesa Martín y Diego Cantero, "un músico con el que ya había escrito canciones que se hicieron conocidas como 'Aquí te espero' y 'Oncemil'".

"En esos días en Málaga escribimos 'El Hechizo", Ariel, Diego y yo. Luego viajamos a Miami para encontrarnos con Beatriz Luengo, y su pareja, Yotuel Romero que es líder de Orillas una banda cubana de la que soy fanático desde hace muchos años. Le dejé El Hechizo a Yotuel para que sea el productor musical", precisó y añadió que cuando regresó a Buenos Aires Beatriz se comunció con él para contarle que había escrito unas estrofas para "El Hechizo" y, contento con el aporte, él le pidió que las cantara ella.

Embed

Por último Abel se refirió a sus planes laborales a futuro, expresó: "La fecha de edición del álbum completo es incierta como todo hoy en día. Hasta que podamos ver un horizonte más claro en cuento volver a salir con un espectáculo, vamos a seguir compartiendo canciones cada tanto, conforme se vayan terminando de producir y editar".

En cuanto a su nuevo material destacó que "Es un disco muy compartido. Hay canciones con cinco autores distintos. Han grabado músicos de todo el mundo. Si bien se siente y está presente la marca de mi música y el sello que he sabido crear, también está presente el acento de las personas participaron. Es muy abierto en términos de género", sintetizó.

LEÉ MÁS

Abel Pintos habló sobre su primer hijo y emocionó a todos