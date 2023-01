Abogado denunció por “vejaciones” a policías bonaerenses

“Fue ilegal la situación. Era una contravención, no para ser detenido. No pensé que en democracia esto podía pasar”, aseguró el denunciante, quien informó que nunca le dieron el motivo por el cual lo detenían y que lo amenazaron: “Me decían que me podían dejar el tiempo que ellos quisieran, que no tenía derechos”.

Lo liberaron recién cuando intervino una abogada amiga suya, que lo sacó de la Comisaría.