Sumando una nueva parte en contra, los Defensores oficiales se encontraron ahora con el rechazo del Colegio de Abogados, quienes tildaron su pedido de limitar audiencias como "irrazonable" y llamaron a la reflexión de los firmantes. "El pedido, en los fines supremos de la Justicia es inaceptable, es no entender como funciona el Estado y hacer caso omiso a los reclamos permanentes y constantes de la sociedad", señalaron desde el Colegio.

En una nota dada a conocer este martes, firmada por la cúpula del Colegio de Abogados de la provincia, se volvió a arremeter contra el pedido realizado desde el Ministerio Público de la Defensa , que llamaba a limitar el horario de audiencias, en pos de la organización familiar y laboral de quienes integran el organismo. Cabe recordar que en un intento por ponerse al día con las audiencias que sufrieron dilaciones a raíz de la pandemia y las medidas de fuerza establecidas por el Sindicato de los Empleados Judiciales (Sejun), desde la Oficina Judicial vienen fijando instancias (que se desarrollan mediante Zoom, en su mayoría) en un horario extendido que no era habitual anteriormente.

LM Neuquén ya había adelantado el rechazo generalizado que la propuesta había generado en distintos ámbitos de la Justicia. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia fue el primero en expedirse oficialmente al respecto para calmar la discusión, ratificando la autoridad de cada funcionario a cargo de Oficinas Judiciales para fijar las audiencias según consideren apropiado y conveniente, y también recordando a los defensores que su función los obliga a obedecer las reglamentaciones vigentes, teniendo en cuenta la situación pandémica.

Más allá de la bajada de línea, desde el Colegio de Abogados y Procuradores decidieron emitir su opinión respecto del pedido realizado, el cual tildaron de "irrazonable" por varios motivos.

"Adviértase que con la petición realizada, solicitaron que no se fijen audiencias entre las 14:00 y las 16:00 horas, indicando que tienen derechos a estar con sus familias, cuando en rigor de verdad, todas las trabajadores y trabajadores trabajan en dicho horario, no solamente los abogados, también los dependientes de los supermercados, de las farmacias, etc., es decir, todos nos encontramos trabajando en esos horarios", señalaron en primer lugar.

Asimismo, recordaron que los derechos humanos "son bifronte, es decir, que no sólo protegen a las personas sometidas a un proceso penal, sino además también, protegen a la victimas de un proceso, por lo tanto, este condicionamiento que pretenden los funcionarios firmantes de la presentación, condiciona y limita no solo a los jueces sino a demás funcionarios de los Ministerios Públicos, atacando la independencia judicial".

Para los abogados, la fundamentación del pedido que apunta a una presunta mejor "organización familiar y laboral", responde a una posición egoísta. "Los funcionarios del Ministerio Público de la Defensa, pretenden una limitación del servicio de justicia, que ya se ha visto postergado desde el inicio de esta pandemia, anteponiendo sus intereses individuales por sobre el servicio público esencial que prestan".

"La población exige justicia y la justicia surge del derecho. Pedimos a las personas que firmaron la presentación que reflexionen, dado que no puede admitirse que posterguen el servicio público esencial que prestan en el Poder Judicial por sus intereses individuales, dado que cuando asumieron respectivamente en cada uno en sus cargos, juraron solemnemente cumplir con su deber", cerraron.