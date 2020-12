Aborto en el Senado: 10 voces a favor y 10 en contra

-> Senadores en contra

Julio César Cleto Cobos (Juntos por el cambio por Mendoza)

El ex vicepresidente de la Nación votó en contra del proyecto en 2018 y aseguró en una entrevista radial en marzo de este año, que volverá a hacerlo mismo. En tanto, también sugirió una consulta popular.

Embed

"Voté en contra del aborto y no voy a cambiar el voto… Es un tema que se vincula con lo personal, no responde a partidos políticos”, expresó el político y luego agregó: “Me parece que una consulta popular sobre este tema no vendría mal, ya lo han pedido varios legisladores, para después respetar lo que se elija.

Carlos Álberto Reutemann (Juntos por el cambio por Santa Fe)

El ex gobernador votó en contra en 2018 y en una entrevista con Infobae en 2018 aseguró que eso se debe a su formación católica. “Siempre tuve la misma decisión, no varié ni un milímetro. Tengo una formación muy católica y para mí la vida es desde la concepción".

Carlos Reutemann.

Adolfo Rodríguez Saa (Frente de todos por San Luis)

A diferencia de la posición de su hermano Alberto, el senador votó en contra en 2018.

Embed

“Voy a defender mis convicciones: como argentino, puntano, peronista y católico apostólico romano. Tenemos derecho a votar como nuestro mandato lo indica…No hay interpretación. Si queremos cambiar, denunciemos los tratados internacionales, modifiquemos la Constitución y las normas. Pero lo que está, todos lo tenemos que respetar”, expresó el legislador en el debate del 2018 y a ello agregó: “Tenemos que defender el Estado de derecho. Hay que respetar todo nuestro cuerpo normativo. Yo participé en la Convención Constituyente. Y cuando incorporábamos los tratados internacionales, sumábamos tratados que decían que se era persona desde la concepción. Los tratados establecen que tenemos que respetar la vida desde la concepción. Como la Convención de los Derechos del Niño”.

Pablo Blanco (Juntos por el cambio por Tierra del Fuego)

El senador se pronunció en contra en aborto y se describió como un defensor de las dos vidas. “Mi postura es clara, y la manifesté durante la campaña política, quien me ha votado debería tener conocimiento que estoy en contra”, comentó días atrás a www.tiempofueguino.com/ y agregó al medio www.elfaronoticias.com.ar: “Estoy en contra de la despenalización del aborto. Estoy a favor de las dos vidas… Ya lo discutí cuando fui convencional constituyente y la constitución de la provincia a la cual represento consagra el derecho a la vida desde la concepción. Independientemente de eso estoy personalmente convencido de este tema. Durante la campaña electoral hice público mi compromiso firmado con algunas iglesias”.

Pablo-Blanco-(Juntos-por-el-cambio-por-Tierra-del-Fuego).jpg

Esteban José Bullrich (Juntos por el cambio por Buenos Aires).

Acérrimo defensor del voto en contra de este proyecto, votó así en 2018 y lo sigue militando.

Embed

“Que me demuestren que en el vientre de la madre no hay una vida… El Estado debe trabajar para evitar que una madre llegue a la situación de pedir que maten a su hijo. En la discusión se pierde que se llega a esta situación porque hay embarazos no deseados. No ha habido una coordinación de todas las fuerzas, inclusive la Iglesia, que ha atacado la prevención y eso ha sido un gran error. Tenemos que atacar las causas", comentó en una entrevista con Radio La Red en 2018 y añadió: La Constitución establece que la vida es desde la concepción; la ciencia demuestra que hay un cuerpo; el Estado también lo hace al pagar un subsidio a la mujer embarazada. Y por las vivencias personales, yo puedo garantizar que cuando uno interactúa con el feto que está en la panza de la madre reconoce que ahí hay una vida".

Embed

Inés Imelda Blas (Justicialista por Catamarca)

Votó en contra de la legalización en 2018 y en ese momento renunció como titular de la Banca de la Mujer. En marzo pasado dijo que mantenía esa posición y que “un embarazo no deseado es perfectamente evitable”.

Embed

“En lo personal he votado no positivo la primera ley que llegó al Senado y sigo considerando que un embarazo no deseado es perfectamente evitable y que en Argentina contamos con las herramientas necesarias para que las mujeres puedan acceder a los métodos anticonceptivos. De modo tal que mi posición sigue siendo la misma”, expresó en diálogo con Catamarca es Noticia.

José Rubén Uñac (Frente de todos por San Juan)

En 2018 rechazó la propuesta y tiene el mismo plan este año, siguiendo los lineamientos de su hermano, el gobernador de la provincia, Sergio.

Embed

"San Juan va a mantener la postura que tuvimos anteriormente (en el 2018) y votará en contra, pero esto se someterá a discusión en las distintas comisiones de ambas cámaras", expresó el mandatario de la provincia semanas atrás, en la previa al debate en Diputados.

Silvia del Rosario Giacoppo (Juntos por el cambio por Jujuy)

En 2018, la legisladora votó en contra y todo indicaría que este año hará lo mismo.

Embed

“No estoy a favor de la ley así como está porque la legalización como ha sido planteada es violatoria de la Constitución y de la Convención. Ninguno de los tratados incluye al aborto voluntario como un derecho. Tenemos que trabajar para que el Estado haga respetar los derechos. De todos. En todo caso, habrá que modificar la Constitución, que es la que nos rige y que juramos defender y respetar”, comentó en ese momento y agregó: “Todo ser humano tiene derecho a que se le respete y garantice su derecho de vivir, que en este caso es su derecho de nacer y que por lo mencionado sería un derecho constitucional. Aprobar este proyecto sería faltar a esos tratados internacionales, una señal contraria la siempre necesaria seguridad jurídica y la puerta de entrada a infinidad de amparos solicitando la inconstitucionalidad de la Ley”.

Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Frente de todos por Santiago del Estero)

La presidenta provisional del Senado, esposa del gobernador Gerardo Zamora, votó en contra en 2018, cuando era diputada y por el momento mantendría esa postura.

la-senadora-Claudia-Ledesma-Abdala-de-Zamora.jpg

"Considero que despenalizar el aborto no sería positivo para la sociedad argentina, ya que no se puede disponer sobre la vida de seres humanos indefensos para solucionar problemas sociales o económicos. Creo que el problema de fondo es el desafío cultural entonces, de generar políticas activas responsables desde los estamentos institucionales”, comentó hace dos años atrás.

"Despenalizar el aborto para terminar con embarazos no deseados no resuelve el problema, elimina simplemente el derecho a la vida de una persona por nacer, sino educando a la sociedad, formando personas responsables", siguió diciendo y luego cerró: “Puedo expresar entonces que despenalizar el aborto y, en consecuencia, desconocer la vida misma, sería ir en contra no solo de toda la legislación vigente y los compromisos internacionales asumidos, sino que sería ir contra los cimientos propios de nuestra sociedad".

-> Senadores a favor

Silvia Sapag (Frente de todos por Neuquén)

La senadora que asumió en diciembre del 2019, ya adelantó que votará a favor de la medida. “Hemos llegado aquí por la lucha de las mujeres y especialmente de las mujeres de la Campaña, pero ha sido ladrillo sobre ladrillo, a través de los años”, comentó la legisladora, y al mismo tiempo cuestionó que el proyecto que presentó el presidente Alberto Fernández incluyera la objeción de conciencia y resaltó que le parecía mejor la redacción del de la Campaña por el Aborto Legal.

Silvia-Sapag-entrevista-página-8.jpg María Isabel Sánchez

“No estoy de acuerdo con esto, me parece mejor la redacción de la Campaña (la otra iniciativa con estado parlamentario) porque si el aborto es un derecho no puede haber objeción a un derecho. Ese es mi planteo básico, que un derecho es algo que todos podemos ejercer sin dificultad, que reglamentado está bien”, afirmó.

Oscar Parrilli (Frente de todos por Neuquén)

Mano derecha de Cristina Fernández, preside una de las tres comisiones para el dictamen, la de Justicia y Asuntos Penales. Ya manifestó su voto a favor y busca sumar apoyos.

parrilli senado.jpg

“Se trata de una cuestión de salud impostergable que tiene que ver con la libertad de las personas… Acá no se va a obligar a nadie a nada, lo único que estamos haciendo es sacar una figura delictiva y estamos dejando que las mujeres libremente decidan qué es lo que quieran hacer con su cuerpo“, expresó Parrilli en febrero de este año.

María de los ángeles Sacnun (Frente de todos por Santa Fe)

Votó a favor en 2018 y ahora lo milita en el Senado. “La discusión es entre aborto ilegal o aborto seguro, gratuito y legal. Esa es la gran discusión. La doble moral fue superada con una política de ampliación de derechos, la misma que hoy reclamamos. La muerte por aborto clandestino es un femicidio por omisión del Estado", expresó en el debate del 2018.

Embed

"En nuestro país, un modelo de endeudamiento, o de ajuste, de rergresión en materia de derechos, hace que se profundice la diferencia que existe naturalmente, de entrada, entre hombres y mujeres que hemos sido postergadas", agregó en aquel entonces.

Martín Lousteau (Juntos por el cambio por Buenos Aires)

El político milita a favor y busca los votos que faltan. Su esposa, la actriz Carla Peterson, es una de las caras de la militancia a favor desde Actrices Argentinas.

https://twitter.com/GugaLusto/status/971052804516200448 El aborto es la principal causa individual de la mortalidad materna en Argentina. Es una cuestión de salud pública y el debate por la despenalización en el Congreso es una demanda de la sociedad. #AbortoLegalYa — Martín Lousteau (@GugaLusto) March 6, 2018

“El aborto es la principal causa individual de la mortalidad materna en Argentina. Es una cuestión de salud pública y el debate por la despenalización en el Congreso es una demanda de la sociedad”, posteó en 2018 en su cuenta de Twitter.

Ana Claudia Almirón (Frente de todos)

En 2018, fue la única representante de Corrientes que votó a favor de la legalización del aborto. Preside la comisión de Legislación General.

Embed

"Pude dejar de lado mis convicciones religiosas y personales, estamos hablando de salud pública… Vivimos el tiempo de las mujeres, nos exigen que hoy aprobemos esta ley para que puedan decidir sobre su cuerpo. Quieren elegir cuándo ser madre sin morir en la clandestinidad… Queremos que las mujeres estén acompañadas en sus decisiones, no que las llevemos a la Comisaría o a la morgue", argumentó en el 2018 y luego siguió diciendo: “Esta ley no obliga a nadie a abortar, sólo le da la oportunidad a quien lo necesite y lo tenga en forma segura".

Claudio Martín Doñate (Frente de todos por Río Negro)

Votó a favor en 2018 y avisó que hará lo mismo esta vez.

Embed

“Esta es una deuda de la democracia con las mujeres. Por eso estamos acá exigiendo al estado un compromiso con la salud de la mujeres argentinas… No estamos definiendo si queremos o no el aborto, lo que debemos decidir es si queremos una interrupción del embarazo legal o continuar con abortos clandestinos… Estamos decidiendo ampliar los derechos de las mujeres”, comentó durante el debate del 2018.

Mariano Recalde (Frente de todos por la Ciudad de Buenos Aires)

En campaña, anunció que está a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Además, expresó que la despenalización del aborto serviría para que las mujeres ganen derechos en el ámbito laboral, ya que no existen licencias especiales que tengan en cuenta un aborto.

https://twitter.com/marianorecalde/status/1013884816809431040 El aborto está invisibilizado en todo el derecho en general. La única referencia está en el Código Penal, para perseguir a las mujeres que lo practican. No hay licencias por interrupción del embarazo, ni siquiera para los espontáneos. — Mariano Recalde (@marianorecalde) July 2, 2018

https://twitter.com/marianorecalde/status/1013884818436784134 Las únicas licencias establecidas son las pre y post-parto pero, como ya sabemos, la discriminación laboral por embarazo es una de las caras de la desigualdad laboral. — Mariano Recalde (@marianorecalde) July 2, 2018

https://twitter.com/marianorecalde/status/1013884820471021569 Además, las licencias por paternidad son de solo dos días y la ley no contempla una licencia por enfermedad de hijo/a a cargo. La maternidad sigue siendo un factor de precarización laboral. — Mariano Recalde (@marianorecalde) July 2, 2018

https://twitter.com/marianorecalde/status/1013884822215938048 La legalización del aborto nos abre la puerta a una reforma normativa profunda en el ámbito laboral, para proteger y acompañar a las trabajadoras que deciden interrumpir su embarazo pero también para avanzar en todas estas cuentas pendientes. #SenadoresQueSeaLey #AbortoLegalYA — Mariano Recalde (@marianorecalde) July 2, 2018

“El aborto está invisibilizado en todo el derecho en general. La única referencia está en el Código Penal, para perseguir a las mujeres que lo practican. No hay licencias por interrupción del embarazo, ni siquiera para los espontáneos… Las únicas licencias establecidas son las pre y post-parto pero, como ya sabemos, la discriminación laboral por embarazo es una de las caras de la desigualdad laboral… Además, las licencias por paternidad son de solo dos días y la ley no contempla una licencia por enfermedad de hijo/a a cargo. La maternidad sigue siendo un factor de precarización laboral… La legalización del aborto nos abre la puerta a una reforma normativa profunda en el ámbito laboral, para proteger y acompañar a las trabajadoras que deciden interrumpir su embarazo pero también para avanzar en todas estas cuentas pendientes. #SenadoresQueSeaLey #AbortoLegalYA”, tuiteó en julio de 2018.

Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el cambio por la Ciudad de Buenos Aires)

En las elecciones de 2019, Lousteau exigía una compañera de fórmula que estuviera a favor del aborto legal. Así se sumó la entonces ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, que aseguró su voto positivo.

Guadalupe-Tagliaferri-(Juntos-por-el-cambio-por-la-Ciudad-de-Buenos-Aires).jpg

“Creo en las autonomías, en la libertad de todas las personas de poder elegir. Es real lo que sucede clandestinamente, sometiendo a las mujeres a esa realidad. Y esos abortos mal realizados, que sabemos que pueden ser de mucha angustia, igual caen en el sistema público de salud, y son más caros los costos que significan atender esos abortos clandestinos que terminan en un hospital público de toda la Argentina. La postura del aborto legal seguro y gratuito no invita a las mujeres a realizar un aborto sino que saca a las mujeres de la clandestinidad, a las que sí están en esa situación”, comentó días atrás al diario Clarín y luego agregó, sobre el hecho de que Argentina es un estado laico. “Obvio que el Estado es laico y obvio que estamos hablando de una cuestión de salud pública, y no es que los abortos no se realizan sino que se realizan en la clandestinidad y lamentablemente la gran mayoría de las que lo hacen en la clandestinidad son mujeres vulnerables y que terminan en el sistema público y muchas mueren. Estamos hablando de eso, de preservar a las mujeres en situación de vulnerabilidad y para que no lo hagan en la clandestinidad”

María Eugenia Dure (Frente de todos por Tierra del Fuego)

Ingresó al Senado en diciembre del 2019. Es militante de La Cámpora y del aborto legal, por lo que ya adelantó que votará a favor del proyecto.

María-Eugenia-Dure-(Frente-de-todos-por-Tierra-del-Fuego).jpg

“Este proyecto tiene que ver con la dignidad de las mujeres”, contó a la radio local Radio Activ y luego continuó: “Para nuestras mujeres significa básicamente que quienes no tienen el poder adquisitivo terminen en lugares clandestinos, desangradas, o muertas con un aborto inhumano con todo lo que eso significa para las mujeres y sus familias, para niños que quedan sin madres también”.

“Me parece que se debe poner como eje principal la salud pública y desde ahí darse el debate dejando de lado las cuestiones religiosas, morales, centrándonos en lo que nos sucede históricamente a las mujeres, que es abortar en la clandestinidad”, relató también sobre cómo debería ser el debate.

Haydée Durango (Justicialista de La Pampa)

Es la presidenta de la comisión cabecera del debate en Senadores, la Banca de la Mujer. Votó a favor en 2018 y es militante de la causa.

Embed

“Estoy convencida de que, salga o no la ley, nada será igual porque cada vez hay más gente que comprende que el aborto legal seguro y gratuito es un derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y para planificar nuestro futuro. El Estado debe proteger para evitar más muertes de las que tenemos todos los días. Y las mujeres que no quieren maternar deben tener el derecho a elegir. Estoy convencida de que una maternidad no deseada no es una buena maternidad”, contó a Télam días atrás y luego agregó: “Los países que legalizaron el aborto bajaron considerablemente las muertes. Eso es lo que estamos buscando. La ley no obliga a nadie a abortar. La persona que no está de acuerdo con el aborto, que no se lo haga. Pero que le dé la oportunidad de quien sí lo decide lo pueda hacer. Yo, particularmente, no estoy de acuerdo con el aborto”.