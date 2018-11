Absolvieron a los acusados de abusar y matar a Lucía

“Es una locura, pero la Justicia se mueve así. Pero acá empieza otro camino, nosotros vamos a seguir con la lucha”.Marta Montero. La mamá de Lucía Pérez

Indignada, la mamá de Lucía, Marta Montero, calificó al fallo como “una vergüenza”. “Es una locura. Pero la Justicia se mueve así. Parece que estos asesinos no le dieron nada a Lucía: que no la drogaron, no la violaron, no la mataron. Pero acá empieza otro camino, porque nosotros vamos a seguir con la lucha”, aseguró la mujer, quien escuchó el fallo con una foto de su hija sobre la falda y una flor blanca en la mano. El padre de la menor, Guillermo Pérez, dijo que el veredicto fue “una fantochada y una burla”. Y aseguró que “este tribunal no entiende nada de violencia de género”. El abogado de la familia, Gustavo Marceillac, afirmó que apelarán “cuestionando la visión que evidentemente ha tenido el tribunal en relación a la existencia del hecho que afectó a Lucía. En principio, no acreditó un hecho que para nosotros estaba acreditado y sobre esto va a girar el recurso que interpongamos”, explicó. El fiscal, Daniel Vicente, había pedido prisión perpetua para Farías y 18 años para Offidani.

8 años: condenados por drogas

Farías y Offidani fueron condenados por tener drogas para vender, agravado porque fue en perjuicio de menores.

Afuera del tribunal, cientos de personas aguardaron y posteriormente repudiaron la decisión de los jueces, antes de iniciar una marcha por el centro de la ciudad pidiendo justicia.

El defensor del Pueblo cuestionó

El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, cuestionó el fallo y consideró que esa decisión “naturaliza la violencia contra las mujeres. La impunidad frente a la muerte o el asesinato de una mujer no sólo alienta nuevos abusos, sino que también transmite el mensaje de que la violencia contra la mujer es aceptable o normal”, precisó Lorenzino.