Abuso policial: sacó a pasear a su perro y fue brutalmente golpeado

"Ellos dicen que nos resistimos a la autoridad y nosotros no hicimos nada. Ni siquiera lo insulté o le hablé mal. Le dije que por favor me acompañaran a buscar los permisos una cuadra", expresó el hombre en diálogo con la prensa local, en referencia a uno de los policías. "Me dijo que no me iba a acompañar y me agarró del cuello y me tiró al piso. Me puso la pata en la cabeza. Yo en ningún momento me resistí. Estaba con las manos para abajo", agregó.

"Este es un laburante que está podrido de todo esto y que no da más", dijo González entre lágrimas en un video que realizó para pedir que el intendente Héctor Gay "que tome cartas en el asunto".

"La policía está para cuidarnos, no para hacernos esto", dijo señalando su cara desfigurada. "Me siento ultrajado", añadió.

Tras el episodio, la Jefatura Departamental dispuso realizar un sumario interno a los cuatro policías involucrados en el procedimiento. "Por esta situación se enviaron los respectivos informes a Asuntos Internos, que ordenó desafectar a los efectivos", indicaron fuentes de la fuerza.

Los voceros agregaron que "se está tratando de determinar las responsabilidades de cada uno de los cuatro policías en el citado hecho".

