"Acordate que tenés otra hija", las amenazas a la mamá de Cecilia

Además, Romero se dirigió a Sena, quien se encuentra detenido como principal acusado del hecho, y dijo que su hija sabía algo que no debía saber. “Si la mataste por eso, la mataste al pedo, porque ella jamás te hubiera traicionado”, sentenció.

“Estoy un poco más tranquila, los fiscales me fueron contestando y me fueron cerrando muchas cosas”, afirmó en una entrevista en LN+ y agregó: “Se sumaron abogados, van a ser querellantes por parte de mi hija. Queríamos sumar abogados nacionales y lo hicimos. Queremos hacer un equipo grande, fuerte, conciso, pesado. Como ellos son pesados [en referencia a la familia Sena, cercana al gobernador Jorge Capitanich], queremos jugar pesado. Me sentía una ama de casa con el escarbadientes jugando con titanes”.

César Sena y Cecilia Strzyzowski Cecilia Strzyzowski y César Sena.

Los vínculos de Sena con el poder

Desde que César Sena, principal sospechoso del femicidio de Cecilia, y sus padres Emenerciano Sena y Marcela Acuña, supuesto complices del hecho, fueron detenidos comezanron a proliferar la relación tenían con el poder provincial mediante la fundación “Doctor Saúl Acuña”.

Según los movimiento de las cuentas bancarias de la organización, la familia recibió cerca de 142 millones de pesos de manos de la gobernación de Jorge Capitanich, de los cuales 825 mil fueron girados el día de la detención de Emenerciano y Marcela.

El gobierno de Chaco siguió con la transferencia de fondos a la fundación de Sena y Acuña a pesar de que ambos estaban ya bajo la mira judicial.

Los padres del principal acusado son dos importante líderes piqueteros de Chaco y la sede de su organización funciona en la misma casa donde fue vista por última vez con vida Cecilia y donde se encontraron restos de sangre de la joven.