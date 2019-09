Actor denunció haber sido un hombre golpeado

Consultado por las agresiones, el actor, de 45 años, explicó: “Son cosas de la intimidad. Por ahí te revolean algo o te agarran descuidado y pasa algo. Después gracias a Dios no la vi y quedó como un proceso de angustia del pasado. Por eso entiendo a todas las personas, no solamente mujeres, que son víctimas de una pareja violenta porque me pasó”.

Crudo momento

Por otro lado, el actor, que también sobresalió en Okupas, recordó una trágica situación que vivió por defender a una mujer. “Una vez salté por una chica y el tipo estaba armado, la estaba maltratando y casi me como un tiro. Me dijo ‘si querés para vos también hay’ y me mostró el fierro”, concluyó.