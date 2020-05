“Qué pena que una mujer se ponga en contra de un movimiento de mujeres que hace lo que puede y que ha logrado mucho. Qué pena que utilice un espacio importante para algo tan desagradable”, dijo la actriz Julieta Díaz vía Twitter.

En tanto, Eleonora Wexler recordó que Actrices Argentinas lanzó un comunicado en repudio de las prisiones domiciliarias para violadores y condenados por violencia de género, y manifestó: “Hay que informarse para poder opinar. Si no, callate la boca, no hables”. Luego, sobre la militancia provida de Canosa, la actriz agregó: “Aborto o no aborto, ¿en este momento? ¿De verdad? Estamos viviendo una cuarentena por una pandemia, ¿qué lugar tiene eso?”. “Yo no voy a ponerme a criticar a nadie porque no soy quién para criticar, simplemente observo una conducta que me pareció prejuiciosa”, postuló.

