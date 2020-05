Embed

“Tengo millones de proyecto. Todos parados. Aprovecho esto para decirle a mucha gente que si puede ayudar a las personas de los circos y parques, que quedaron varados es distintos puntos del país, que de verdad esa gente trabaja con el día a día y no tienen para comer”, arrancó el coreógrafo cuando Andy Kusnetzoff le consultó que estaba haciendo previo a la pandemia y siguió: “Una persona de un circo o de un parque llega a un predio, en ese predio tienen que pedir la luz y el agua, y en dado la pandemia, en muchos lugares no alcanzaron a conectárselos”.

Mendoza reveló que desde marzo, diferentes conocidos comenzaron a pedirle ayudar para hacerle frente a sus gastos. “Me han llamados todos. Desde el 15 de marzo estoy en cuarentena por un viaje que no fue, y a los 15 días hubo un par de bailarines que me llamaron para decirme que no tenían plata y preguntarme si les podía prestar. Después fue una fotógrafa. Entonces yo empecé a ir al mercado y comprar con la tarjeta de crédito mercadería, y después empecé a armar bolsones. Traté de hacer algo para que me ayuden solidariamente, porque la gente no tiene plata para trasladar las cosas”.

“Tengo las escuelas paradas. Están dando clases online, que le agradezco a los alumnos y los padres que pagan una cuota mínima para que tengan un ingreso los docentes, porque no tienen nada. Yo manejo más de 280 personas con el circo, el teatro y las escuelas, está todo parado y no tengo ayuda estatal”, relató Flavio.

En ese momento, Carmen le consultó si no había pedido una ayuda al estado, a lo que Novaresio respondió que no había nada que se adaptará a este tipo de casos. “Los autónomos pueden pedir este crédito, hasta 150 mil pesos; si tenes empleados en relación de dependencia, el estado se hace cargo del 50% del sueldo”, explicó el periodista, a lo que Mendoza agregó: “Laura Fidalgo me dijo que a ella le van a empezar a dar esa ayuda el mes que viene, pero a mí nadie me dijo nada. Y si esto sigue así, en dos meses estoy fundido. Tengo muchos sueldos, mucha gente parada que depende de mí, y no sé de qué disfrazarme. Imagínate que tengo alquilado un galpón, no voy a decir el precio, para guardar las cosas del teatro, y los impuestos siguen corriendo igual, y los tenes que pagar, cuando no tenes ingreso de nada. Tengo ahorros, si, pero no tanto. Mi último gran proyecto fue el circo y me metí en una deuda para eso. Afortunadamente fue con amigos, pero fue en dólares, y el dólar se está yendo al carajo”.

En ese momento, el coreógrafo señaló que espera que las autoridades nacionales tengan en cuenta a todo el mundo a la hora de reactivar las diferentes actividades, ya que siente que hay un trato especial con el fútbol. Es que días atrás, el presidente manifestó en una entrevista con TNT Sports. "Cuando tengamos los test rápidos hechos en Argentina, los clubes van a poder garantizar que ninguno de los que entran a la cancha está enfermo, entonces podríamos dar ciertas reglas para que vuelva el fútbol".

“Como decía Carmen Barbieri (otra de las invitadas), vamos a ser los últimos en empezar. Esperemos que después no empiecen con el fútbol porque se va a armar una tole tole, porque todos necesitamos trabajar. Cuando escuchó a muchos periodistas hablando cómodamente desde un programa, cobrando su sueldo, que hay que seguir con el distanciamiento social, me duele, porque no todos están cobrando un sueldo”, remató Mendoza.

A raíz de esto, Novaresio dio su punto de parecer. “Entiendo lo que dice Flavio. Fui uno de los primeros en decir que hay que pensar cómo volver a la actividad y me acusaron de asesino serial prácticamente. Y esta situación es mucho más desparejo con diputados y senadores, que no reciben recorte, porque los que trabajamos en relación de dependencia, vamos a recibir recortes. Pero los jueves, que decidieron cerrar los tribunales, y cómodamente del 1 al 5 cobran su sueldo. Es muy cómodo legislar o hacer jueces y pedirnos a todos que esperemos una ayuda”.

Luli Fernández (quien completaba la mesa), le consultó al periodista porque no existía la decisión política de recortar los haberes de estos sectores, a lo que él fue franco. “Porque efectivamente no hay una decisión política. Porque hay algunos más iguales que otros y digo los jueces porque son el ejemplo más monárquico que tenemos. No dan cuenta de sus actos, vos le pedís una explicación y no podés hacerlo, no pagan ganancias, no tienen un horario como nosotros, no pueden ser removidos. Y saben porque pasa esto, porque son los jueces quienes lo permiten. Cuando hay una ausencia de solidaridad y disparidad, como tenemos en este momento, y sabiendo que hay que seguir con la cuarentena porque sirve, algo hay que hacer, porque magia no existe”.

