La superproducción de HBO basada en la saga de George R.R. Martin terminó la filmación de su última temporada y comenzaron las despedidas del elenco, aunque la imagen de la joven actriz produce miedo más que nostalgia.

En lo que se supone un guiño a su personaje, Williams publicó en Instagram una foto de sus zapatillas deportivas cubiertas de sangre.

La imagen está acompañada por este texto: "Adiós, Belfast. Adiós, Arya. Adiós Juego de Tronos. Qué bien me lo he pasado. Desde aquí hasta lo que esté por venir". La publicación tiene más de 1,2 millones de 'me gusta' y ha provocado miles de comentarios.

