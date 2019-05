El panelista de Todas las tardes (El Nueve) detalló por qué explotó de furia el conductor: “Fue una situación escandalosa. Se armó un flor de escándalo entre los compañeros que trabajan en el noticiero porque mandaron un informe al aire que no correspondía. El conductor no sabía qué tenía que ir y empezó a los gritos limpios, no solo contra los productores del programa, también con sus compañeros de elenco”.

Letal: “Lo van a desmentir, pero esta no es La primera vez, y hay mucha gente que por ahora se calla”.

Lo tapan

Luego Pecoraro aseguró que desde el canal van a desmentir la noticia, y reveló que hay mucha gente que se calla. “Fue un escándalo lo de El noticiero de la gente. Lo van a desmentir, van a decir que es mentira, pero esta no es la primera vez, y hay mucha gente que por ahora se calla pero que tienen ganas de contar lo que pasa con los malos tratos que sufren por parte de Germán”, sostuvo el periodista. Y agregó: “Yo no tengo nada para decir, pero no es la primera vez que me llega información así”.

Paoloski reemplazó a Nicolás Repetto en la conducción del ciclo, debido a que este decidió no renovar su contrato por las polémicas situaciones que protagonizó al aire en reiteradas ocasiones.