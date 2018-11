Acusan a una familia de boxeadores por una golpiza

La violenta agresión ocurrió el miércoles por la tarde en una vivienda ubicada en Don Bosco y González Larrosa. Según indicó Elba a LM Cipolletti, el novio de su hija había ido al kiosco de la esquina cuando el hijo del boxeador lo increpó y lo golpeó, provocándole cortes en la boca y en la ceja izquierda. “Llegó corriendo a casa todo ensangrentado y atrás vinieron los Vidal. Vinieron la madre, el padre, el hijo y hasta la nena de 13 años, todos juntos como una jauría. Apenas salí a ver qué pasaba, me partieron la cabeza con un palo. Me sacaron de los pelos y me pegaron contra la pared. Tengo siete puntos en la cabeza, un trauma en la parrilla costal, hematomas en las piernas y cortes de cuchillo en la espalda”, relató la mujer.