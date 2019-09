Acusaron a un mago de drogar y abusar de nenes

Los padres del jardín se juntaron en la puerta del establecimiento para pedir una respuesta de las autoridades, que manifestaron que las docentes acompañaron a los menores en todo momento y que el relato de decenas de alumnos puede ser “inventos de chicos”. Se realizaron al menos siete denuncias en la Comisaría de la Mujer de Temperley. El caso está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 de Lomas de Zamora.

“Me levantó la remera, me puso el dedo en la boca, me tocó, colocó un cuchillo en mi pera y me dijo que no diga nada, que es un secreto que tiene él conmigo”, reveló una nena. Y aseguró: “Fue Juan”, en referencia al nombre de fantasía que utilizaba el acusado, cuyo nombre real es Paulo y es oriundo de Tapiales.