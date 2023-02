Desde hace años, Juan Manuel Urtubey es el nombre más pesado en el ámbito de la política de Salta, el dirigente ya ha mostrado intenciones de pasar a un cargo más nacional y hasta muchos aseguran que en este 2023 (año de elecciones presidenciales) podría aspirar por el cargo más importante del país. Sin embargo, en una entrevista, el ex gobernador de Salta admitió que cuando era dirigente de la provincia no le alcanzaba su sueldo.

Juan manue urtubey fortuna 1.jpg

Por eso, es que además de la actividad política, el propio ex gobernador de Salta admitió que mantenía su trabajo administrando los campos de su familia. "El sueldo de gobernador, no alcanzaba. Afortunadamente me dedico a la actividad agropecuaria, a la cría de cerdos y, con eso, en buenos años me va mejor, en otros no tanto. Pero la vamos peleando", contó en una entrevista cuando le preguntaron sobre el tema.