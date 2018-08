El abogado Andrés Bonicalzi, quien se desempeña en la Asociación de Víctimas de Violaciones (AVIVI), explicó que "los casos con abordajes en la vía pública vienen en marcado y alarmante aumento en los últimos meses, y se trata de una problemática que debe ser reflexionada en profundidad para desarrollar mecanismos de prevención efectivos".

"Cuando hablamos del perfil de un abusador sexual, una de las cuestiones que surge es su necesidad de procurar impunidad en el hecho. Es decir, cometer la aberración y que no lo atrapen. Esto ocurre, lamentablemente, en la mayoría de las agresiones sexuales.

"El perverso busca encontrar la oportunidad en aquellos lugares donde confluyen diversos factores, que de algún modo resultan alineados", señaló el especialista en declaraciones a Diario Popular.

El hecho de Marcos Paz, con el sospechoso detenido y muy complicado penalmente por la contundencia de las pruebas en su contra, tuvo la particularidad de que una cámara de seguridad captó la secuencia del abordaje en la calle de la nena de 12 años y la manera en que el sujeto la obligó a dirigirse a una zona descampada cercana, donde la sometió sexualmente para luego fugarse.

"El agresor de Marcos Paz seguramente no tuvo en cuenta la presencia de la cámara. Pero buscó un espacio donde no había presencia de personas, más allá de la víctima, y tampoco del propio Estado, por ejemplo a través de luminarias deficientes, por falta de urbanización o porque no hay prevención policial territorial", sostuvo Bonicalzi.

Asimismo, el letrado agregó: "Estas falencias, sin duda, comprenden focos de alerta en los que se apoyan los perversos, que están buscando de manera permanente las oportunidades para perpetrar estos delitos".

Bonicalzi afirmó que se ve "claramente un aumento en la cantidad de denuncias, con cada vez más hechos de chicas que son abordadas o levantadas en la vía publica" y añadió que "en muchos casos, en autos donde son abusadas en el interior, o llevadas para resultar violadas en algún departamento o casa".

