Desde el fin de semana, acondiciona el microestadio de futsal con el mobiliario dispuesto según la distancia recomendada entre cada plaza y enviaron un documento con el detalle dirigido al presidente de la Nación, Alberto Fernández, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y el Jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que dispongan según las necesidades.

Además de las camas, las instalaciones cuentan con cuatro vestuarios completos, que totalizan 24 duchas, 12 lavamanos y 12 inodoros. Además, tres oficinas separadas para que ocupe el personal a cargo y el playón de estacionamiento.

Clubes solidarios

En la región, diferentes instituciones (como Maronese, Independiente, Español, Atlético y Alianza) se movieron rápido no sólo para cumplir con las medidas de prevención, sino también para ponerse a disposición de la comunidad ofreciendo sus instalaciones o su colaboración para lo que haga falta.

"Por supuesto que desde el club estamos a disposición para lo que se necesite", señaló Matías Resa, dirigente a cargo del básquetbol de Centro Español de Plottier, equipo que milita en la Liga Argentina de Básquetbol.

De igual manera se expresó Gastón Sobisch. "No solo en esta situación, Independiente siempre está al servicio de la comunidad en lo que haga falta", señaló el titular del Rojo.

Por su parte, Juan Gutiérrez titular del club Atlético Neuquén, informó también que la entidad que conduce está abierta para los que se necesite. "Tenemos un albergue en el primer piso, arriba de los vestuarios, contamos con 24 camas que si en algún momento se necesitan las vamos a poner a disposición, no hay ningún problema", afirmó. Lo propio señaló Fabián Godoy, titular de Alianza de Cutral Co. "En nuestro club no contamos con albergues, de todas maneras tenemos varios vestuarios que, llegado el caso, podrían oficiar de consultorios o dormitorios. Adaptándose un poco entrarían cincuenta personas", contó".

“Siempre estamos pensando en aportar algo y no estar de brazos cruzados. Lo venía pensando y escuchando todos los noticieros que decían que en Buenos Aires hay faltantes de camas y un montón de cosas más, pensé que si nos llega a nosotros, era importante que podamos estar preparados y ver que se necesita para estar disponible”, contó Hugo Silva, el presidente de Maronese.

