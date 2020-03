Los clubes se suman a la gran movida solidaria

"Si bien no tenemos albergue ni comodidades el club está para lo que sea sin ninguna restricción", afirmó el dirigente del Torito.

De igual manera se expresó Gastón Sobisch. "No solo en esta situación, Independiente siempre está al servicio de la comunidad en lo que haga falta", señaló el titular del Rojo.

"En el club -agregó- ya armamos campañas de concientización sobre la importancia de quedarse en casa por la cuarentena con los jugadores de los planteles superiores y los chicos de las categorías infantiles de todas los deportes que tenemos en el club", afirmó.

Por su parte, Juan Gutiérrez titular del club Atlético Neuquén, informó también que la entidad que conduce está abierta para los que se necesite. "Tenemos un albergue en el primer piso, arriba de los vestuarios, contamos con 24 camas que si en algún momento se necesitan las vamos a poner a disposición, no hay ningún problema", afirmó. Lo propio señaló Fabián Godoy, titular de Alianza de Cutral Co. "En nuestro club no contamos con albergues, de todas maneras tenemos varios vestuarios que, llegado el caso, podrían oficiar de consultorios o dormitorios. Adaptándose un poco entrarían cincuenta personas", contó".

“Estamos para lo que necesiten”

Uno de los primeros en sumarse a la "movida solidaria" fue el club Maronese, para ofrecer su albergue de 30 camas y el resto de las instalaciones con las que cuenta el predio.

"Siempre estamos pensando en aportar algo y no estar de brazos cruzados. Lo venía pensando y escuchando todos los noticieros que decían que en Buenos Aires hay faltantes de camas y un montón de cosas más, pensé que si nos llega a nosotros, era importante que podamos estar preparados y ver qué se necesita para estar disponible", contó Hugo Silva, el presidente del club del oeste neuquino.

"El albergue está preparado para treinta personas, ya que habitualmente es un espacio que utilizan los jugadores de fútbol para concentrar" dijo el dirigente del Dino.

Neuquén y Marabunta también salen a ofrecer sus instalaciones

El rugby también decidió sumarse a las campañas de concientización que se están llevando adelante por la pandemia del coronavirus y por eso los clubes más importantes de la región en esta disicplina, Marabunta y Neuquén Rugby, pusieron sus instalaciones al servicio de las necesidades que se vayan produciendo en esta lucha contra la expansión del virus.

Diego Lebermann, nuevo presidente del Neuquén Rugby, contó que el club su puso inmediatamente a disposición de las autoridades para lo que “haga falta”.

“A diferencia de otras instituciones nosotros no contamos con “albergues” explicó el dirigente. “le ofrecimos a la ministra de Salud de la provincia, Andrea Peve,el espacio y las instalaciones del club para lo que ellos crean necesario”, dijo.

Lo propio hizo Marabunta Rugby Club. En este sentido, dirigentes de La Hormiga mantuvieron contacto directo con el intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella .

Marcelo Cerri, titular de la mesa en Marabunta, expresó que al intendente ya le abrieron las puertas. “Nuestro albergue fue ofrecido como sala de hospital. Está a disposición. Más allá de eso, el club está abierto para lo que se necesite”, señaló.

Así fueron notificados dos de las máximas autoridades en la coordinación de la contención en la ciudad sobre esta medida que suma, y mucho en caso de ser necesario.

Es que Marabunta posee albergue propio y si el nosocomio o las entidades privadas llegarán a necesitar una usina para colocar camas de baja complejidad, abría una salida.

