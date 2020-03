Lewis Hamilton, vinculado a un caso de coronavirus positivo

hamilton cara.jpg Lewis Hamilton estuvo en contacto con un contagiado de coronavirus.

A continuación, el comunicado que emitió Hamilton:

"Hola chicos, espero que todos tengan pensamientos positivos, y estén ocupados y con buena salud. Ha habido un poco de especulación sobre mi salud, después de que estuviera en un evento donde dos personas han dado positivo por coronavirus. Quiero que sepan que me siento bien, me siento con buena salud y estoy trabajando dos veces al día.”

“No he tenido síntomas, y ya han pasado 17 días desde que vi a Sophie e Idris. He estado en contacto con Idris y estoy contento de saber que está bien. También hablé con mi doctor y revisó si era necesario hacer un test, pero la verdad es que hay una cantidad limitada de test y hay gente que lo necesita más que yo, especialmente cuando en ningún momento he mostrado síntomas”.

“Así que lo que he hecho es mantenerme aislado durante la pasada semana, desde que los entrenamientos libres del viernes fueron cancelados y he mantenido una distancia de seguridad con la gente. Lo más importante que podemos hacer es mantenernos positivos, mantener una distancia social, aislarnos siempre que sea necesario, y lavarnos las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos de forma regular. Gracias a todos por todos sus mensajes. Estoy recibiendo todos vuestros pensamientos positivos. Manténganse a salvo”.