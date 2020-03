Preocupados por la realidad que vive el club, pero también por la nacional y mundial, en el Dino están preparados para ofrecer su albergue de 30 camas y el resto de las instalaciones con las que cuenta el predio.

“Siempre estamos pensando en aportar algo y no estar de brazos cruzados. Lo venía pensando y escuchando todos los noticieros que decían que en Buenos Aires hay faltantes de camas y un montón de cosas más, pensé que si nos llega a nosotros, era importante que podamos estar preparados y ver que se necesita para estar disponible”, contó Hugo Silva, el presidente del club del oeste neuquino.

El albergue está preparado para 30 personas, ya que habitualmente es un espacio que utilizan los jugadores de fútbol para concentrar. “Todo lo que se precise del club va a estar disponible”, sostuvo Silva.

Club Atlético Maronese Sr.gobernador.Informo Ud que nuestra institucion El club Maronese pone a disposicion todas sus intalaciones.Y... Posted by Club Atlético Maronese on Sunday, March 22, 2020

El país está sufriendo la cuarentena, es una situación que está mucho más allá de aburrirse frente al televisor o la convivencia con familiares. El predio del Dino necesita mantenimiento constante, la cancha de césped natural dedicación y la institución ingresos.

“Tengo que ir todos los días al club, la cancha de césped hay que mantenerla, arreglarla. Hay gente trabajando en el club, pero el día a día surgen muchas cosas. Ayer estaba corriendo el agua y hubo que arreglarlo. Las instalaciones son grandes y hay que estar en el día a día cuidando un montón de cuestiones”, contó Silva, quien además, está muy preocupado por la realidad económica del club.

“Es un tema que nos tiene muy preocupados, calculo que no solamente a nosotros sino a todos los clubes. La cuarentena está bien, es obligatoria, la salud está primero, pero en Maronese vamos a tener la misma problemática de la gente que no tiene ingresos, porque en el club si los chicos no van y los padres dejan de ser solidarios con el pago de la cuota, se va a complicar. Esperemos que la gente entienda la situación y sigan aportando con la cuota, para que podamos pagar los gastos mínimos y a la gente que trabaja en el club”, explicó el presidente de Maro.

LEÉ MÁS

¿Cómo está el neuquino internado con coronavirus en Buenos Aires?

Si tenés fiebre y viajaste a Buenos Aires, Córdoba o Chaco también serás sospechoso