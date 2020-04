Agüero dijo que Messi seguirá en el Barcelona salvo que pase algo muy catastrófico

Asimismo el jugador del Manchester City añadió: "Se identifica con el Barcelona y él está cómodo ahí. Está feliz. Por más que pasen mil cosas en el club, él va a seguir ahí. Salvo que pase algo muy catastrófico, que las cosas estén muy mal, pero no creo que ese sea el caso".

En una nota con el programa español El Chiringuito de Jugones, Agüero habló acerca de la posible vuelta de la Champions League, pero sin espectadores: "En el fútbol el público ayuda. Nos gustaría jugar la vuelta con el Madrid con público, por el ambiente".

"Tenemos un buen resultado, pero no es fácil el Madrid, está claro. Sabemos que el partido no está terminado, pero siempre en el fútbol pasan cosas. Al final tenemos que estar siempre metidos, enfocados. Esperemos que primero se juegue y después tener la chance de poder hacer algo importante", reveló.

En tanto, al opinar en relación a la pandemia de coronavirus que azota al mundo el ex Independiente manifestó su deseo: "Ojalá se encuentre la vacuna o algo para que ya pase todo esto".

AGÜERO habla sobre su FICHAJE FRUSTRADO por el MADRID | En EXCLUSIVA con El Chiringuito

Además contó su experiencia en Inglaterra: "La mayoría de los jugadores están con miedo sobre todo por las familias, porque tienen hijos, están con los padres. Me da miedo, pero yo estoy con mi novia acá y no voy a estar en contacto con gente, sólo puedo contagiar a mi novia".

"El contagio es raro encima, porque hay gente que lo tiene y no tiene síntomas y te contagia. Por ahí yo estoy en casa, tengo la enfermedad y no me dio cuenta porque no siento nada", explicó el futbolista.

En cuanto a cómo será el retorno al fútbol en medio de la pandemia, Agüero dijo que será raro: "Me imagino que vamos a estar tensos, vamos a decir che, cuidado , si pasa algo raro. Al mínimo que uno se sienta mal vamos a estar: Uy, ¿qué pasó acá? ".

