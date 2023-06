Agredieron a periodistas que cubrían la protesta en Jujuy

También aclaró que no solo él había recibido el golpe con una piedra, sino que al camarógrafo también lo alcanzó a golpear el objeto. “Nuestro compañero Bruno Mazzitelli también recibió un golpe con una piedra, pero estamos todos bien. Pero esto no parece terminar", describió Martella sobre la situación que se vive en las calles jujeñas.

Periodista agredido 1.mp4

Sin embargo, cuando parecía que habían terminado las agresiones contra los trabajadores de prensa, un grupo de manifestantes ser acercaron a golpear al periodista y a sus compañeros, con el objetivo de sacarlos del lugar.

“¡Pará, ¿qué hacés?!”, gritó el periodista ante el avance de los agresores sobre él, sus compañeros y los equipos de cobertura. "Tranquilos, tranquilos", fue el pedido del profesional a los manifestantes, quienes arrojaban piedras y los agredían con golpes. Rápidamente lograron ponerse en resguardo, para poder continuar con la cobertura en vivo para el canal de televisión.

Periodista agredido 2.mp4

“Quiero repetir que estamos bien, con algunas complicaciones, pero estamos perfecto” reiteró Martella, ante el reiterado pedido de sus compañeros del noticiero, quienes le decían que se alejen del lugar del conflicto.

En ese contexto, el camarógrafo de Télam, Daniel Bello, recibió un impacto de bala de goma en la cara mientras realizaba la cobertura en la Legislatura de Jujuy. Contó que la Policía jujeña "tiró muchos gases" y que, en un momento dado, "apuntó a los periodistas, camarógrafos, fotógrafos y cronistas con balas de goma".

"Sentí un golpe en la cara, del lado que no me cubría la cámara. Después me di cuenta que era una bala de goma por el ardor. En las manos también tengo dos impactos, en el dedo meñique y en el índice de la mano izquierda, y en la pierna derecha abajo", precisó.

Ataque a Canal 7 de Jujuy y LW8

Grupos violentos apedrearon el edificio de Radio Visión Jujuy durante el mediodía de este martes. El establecimiento ubicado en el barrio Mariano Moreno registró daños materiales y se vio expuesta la integridad de los trabajadores.

El hecho ocurrió alrededor de las 14 cuando dentro de las instalaciones se encontraban empleados cumpliendo sus actividades laborales. Desde el exterior comenzaron a arrojar piedras contra las ventanas y puertas de vidrio.

Piedrazos Radio Visión Jujuy

Tanto en el frente como los laterales del edificio estallaron los objetos contundentes que eran lanzados desde las veredas y la calle. Además, algunos de los vehículos de la compañía recibieron impactos y se produjo la ruptura de vidrios.

Luego de efectuar la denuncia, la Policía se presentó en el lugar del violento hecho, que puso en riesgo la vida de las personas que permanecían en el establecimiento.