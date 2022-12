Agustín de Gran Hermano se la jugó con Julieta: "La encaro o la mando a placa"

S8TBLU10zr6sWIWt.mp4 El repudiable comentario de Agustín en Gran Hermano sobre Julieta

En varias oportunidades el politólogo ha confirmado que Julieta es quien lo vuelve loco dentro de la casa, pero que no sabe cómo acercarse a ella. Aunque recordemos que ella tiene novio esperándola fuera de la casa, y había dicho que le sería fiel.

En una charla sin filtros con Conejo, Agustín expresó por Julieta: “Qué buena que está esta piba, Julieta. Además, ayer se puso a hacer esas piruetas acá, bolu... Dios mío, qué ganas de agarrarla así”.

“Debe ser muy bueno lo que hace, debe ser una gua... Se me están acabando las pulgas, en cualquier momento la encaro de una, ya fue. Se me está acabando la paciencia. Muy respetuoso fui, demasiado. Es hermosa, me calienta que sea así. No estaría con una mina así en pareja, pero para estar un rato si, tiene un andar... Es increíble como se mueve. Qué linda”, agregó el jugador.

Por último, comentó de manera desafortunada: “Y sino... No pasa nada, total. La mando a placa y a la mie...”.

Tras esos comentarios las redes sociales que lo adoptaron como uno de los candidatos rápidamente parece haberle bajado el pulgar. Sin embargo, eso habrá que verlo durante el fin de semana cuando el público elija el nuevo eliminado.