Agustín Neglia presenta Modo Foodie desde casa

Desde Londres a San Sebastián en España, pasando por Buenos Aires, New York y Milán, el conductor conversará con el maestro pastelero Osvaldo Gross, la Chef Juliana Lopez Mey, el famoso Pablo Vicari en el país Vasco, y Emanuel Zarlenga, ex chef ejecutivo de aerolíneas y actual piloto, que conoce New York como la palma de su mano.