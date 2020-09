Agustín Sierra se le tiró a Pampita y su respuesta lo shockeó

Agustín "Cachete" Sierra entrevista completa en Mujeres de eltrece

Pero el tema no quedó ahí, ya que en la emisión del viernes de Pampita Online, el programa que la modelo conduce por Net TV, ella misma se refirió al tema. Sonriente, la conductora comentó: “Qué pena que no me agarra soltera. Lo peor es que cuando te casás te enterás de un montón de gente que estaba ahí. Si habré estado mirando tele todo el fin de semana aburrida durante tantos meses que estuve soltera. Qué bárbaro”, bromeó.

Para continuar con la tirada de onda entre el actor y la modelo, ayer por la noche Agustín Sierra se presentó en el Cantando 2020 junto a su partenaire, Inbal Comedi, para participar de la gala del cuarteto al ritmo del histórico tema “La mano de Dios”, de Rodrigo Bueno. Pero su interpretación quedó en un segundo plano.

Es que apenas ingresó al piso, el actor hizo una profunda reflexión: “Viste cómo es el amor, uno quizás quiere algo con una persona y esa persona no puede. Y después aparece por otros lados”. Rápido de reflejos, Ángel de Brito le dijo: “Laurita ya te cortó el rostro la semana pasada y ahora vas por Pampita”.

Agustin Cachete Sierra se enteró en vivo del comentario de Pampita - Cantando 2020

Sin estar al tanto de las declaraciones de Pampita, Agustín Sierra explicó: “Me hicieron una pregunta las chicas de El Trece y no la quería comprometer a Laurita, así que dije Pampita’”. Ángel le contó al participante que la modelo había dicho ‘qué lástima que no estoy soltera’”. Sierra abrió grandes los ojos y se le iluminó el rostro. “¿Pampita dijo eso?”, repreguntó, incrédulo. “Escuchame, yendo..., ya está. ¿Qué está pasando? ¿En serio? Todos siempre tienen pareja. Me pasaba cuando jugaba al fútbol: siempre en el banco de suplentes”, bromeó Cachete Sierra para cerrar el tema.