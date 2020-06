Embed

Durante los últimos días, se conoció que Samantha –la llorona del reality- había trabajado en el 2014 en un conocido café-bar de Buenos Aires y en 2018 había tenido una aparición en C5N, en donde estuvo cocinando en Tarde XTRA "la mejor torta rogel para hacerle frente al frío". Como si fuera poco, también se filtró (por error de Telefe) que la próxima eliminada será la rionegrina Agus, lo cual calentó más las aguas en las redes sociales.

En medio de todo esto, se conocieron una serie de Agustina Guz, la sommelier que sorprendió al jurado con una detallada estructura de chocolate que se asemejaba a una caja con un fino vino espumante, en los que critica a la producción por lo que está “ocurriendo con Samantha” y aseguró que están buscando ensuciar al resto de los participantes.

Embed

“Está todo como muy revolucionado porque vos pensá que todo lo que salió de Sami hace que todo el programa parezca una mentira, y yo lo viví. Yo sé que no fue una mentira y todo lo que hicimos para estar ahí”, se la escucha decir a Agustina y continúa: “El tema es que ayer ella nos hizo una videollamada a mí y a Damián, porque hacemos todo juntos. Nos hizo la videollamada diciéndonos que ella en Café San Juan solo sacaba las entradas, llorando, diciendo que no era pastelera, haciéndose la no sé qué, y yo 'pobre, la está pasando re mal'. Damián estaba atacándola y yo le decía que no haga leña del árbol caído. Y a la tarde me llega que tuvo su propia pastelería. Me llegan las fotos y el video en el que lo nombra, diciendo 'vayan a comprar mis postres'. O sea, y yo digo, ¿puedo ser tan estúpida de defender de seguir defendiendo a alguien que es indefendible?”.

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1272883063824035842 Se les habrá escapado. https://t.co/btptLVpL19 — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 16, 2020

“En el medio, los que caen son los de la producción. Los de Turner la seleccionan, y se quieren salvar todos. Entonces 'todos eran profesionales, arruinemos a todo el mundo, para que no caiga ella sola'. A mí me saltaron a bardear con que supuestamente era profesional, con un CV que armaron. Yo hice un curso en 2010 que no tiene un título oficial, se lo dije a la producción. Me bardearon en Twitter y lo contesté, ahora está todo el mundo bancándome. Es como 'revoleemos mie... para todo el mundo' por un quilombo de canales. Se están metiendo con nosotros cuando no tenemos nada que ver. Y lo de Samanta, no sé si es bol..., cínica o si los de la producción se están haciendo los bolu... y lo sabían y no nos dijeron nada. Es competencia desleal, Damián está sacado”, agrega el audio.

Embed

En un segundo audio, se dice que las transmisiones de vivo de Instagram que conduce Lizardo Ponce desde la cuenta de Telefe son para mejorar la imagen de Samantha. “Nosotros decimos que los vivos de Lizardo los están haciendo para levantarle la imagen a Samantha para que no la odien tanto. Encima, yo en Twitter tiré: ‘Pongan a alguien que haya visto el programa’; y después de Telefe nos dicen que no bardeemos los vivos… No nos dan bola”, finaliza.

LEÉ MÁS

Agustina, ¿eliminada de Bake Off?