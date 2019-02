Ahora Moyano dice que el país necesita a Cristina Kirchner

“No sé si se va a presentar porque no da pistas firmes. Algunos dicen que es posible que lo haga. Sinceramente no sé bien, no conozco la realidad, pero creo que sería importante que ella esté predispuesta a hacer un esfuerzo porque el país lo necesita”, dijo en declaraciones radiales. Moyano fue muy crítico de Cristina durante el segundo mandato de la ex presidenta (2011-2015), a quien más de una vez trató de “soberbia” y le reclamó, en varias ocasiones, por el Impuesto a las Ganancias. También promovió paros en contra de su gestión y hasta la criticó por recibir a Roger Waters, en 2012: “Claro, él es rubio y yo no toco ni la flauta”, había dicho.