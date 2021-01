Ahora sí: aparecieron las fotos de Neymar junto a Emilia Mernes

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ΣMILIΔ (@emiliamernes)

Luego, a través de sus historias de Instagram, el deportista publicó un video en el que baila el challenge de "Bendición" con la intérprete del tema. Ese video fue reposteado por la artista entrerriana y le agregó un emoticón de un corazón.

A su turno, Lizardo compartió una imagen de él, Emilia y Neymar, lo cual mostró aún más la cercanía entre ellos.

Fue Latorre quien reveló en Los Ángeles de la Mañana la invitación que Neymar le hizo a la joven, y allí aseguró que entre ellos hay más que una amistad. "Tienen un vínculo sexual hace un año, desde que él la buscó por Instagram y le encantó. No es una relación formal. Es un touch and go".

En tanto, en una entrevista con DiarioShow.com meses atrás, Emilia confesó que, si bien estaba soltera, llegó a realizar "largos viajes y no dormir" por ver a uno de sus pretendientes. Mientras él está instalado en el viejo continente desde hace algunos años, ella varia entre Buenos Aires y Miami, por lo cual, no sería descabellado pensar en que el delantero es uno de esos misteriosos enamorados.

Lizardo la mandó al frente

Según las publicaciones de Instagram de Lizardo Ponce, quien viajó junto a Emilia, partieron a Brasil el pasado lunes 28 de diciembre. En ese momento, el joven compartió una foto de él en el Aeropuerto de Ezeiza.

A partir de allí, sus posteos indicaban que estaba en Río de Janeiro, cosa que no hacían los de la cantante, quien al parecer prefirió no revelar en donde se encontraba. Es que incluso se mostró en la playa, pero jamás contó que estaba en Brasil.

