"Al postergarse la Copa en abril, decidí operarme la rodilla"

“No era grave, pero me limitaba. Los médicos aconsejaron limpiar la zona, llevar adelante una pequeña intervención pensando a futuro y al no jugarse el 18 en Cutral Co, creímos que era el momento”, explicó el marcador lateral derecho de Cipo que tiene contrato con el club hasta el 30 de junio.

Siempre según la prescripción de los facultativos, su rehabilitación demandará unas cinco semanas por lo que, si los 32avos. de final reflotan para mayo, el Vasco tampoco podrá estar.

“Sabemos lo que sabe todo el mundo, es una incertidumbre total, pero la idea es estar sano lo antes posible”, justificó el futbolista.

De acuerdo con el club, su ciclo de kinesiología y trabajos de campo serán en la ciudad. “Los dirigentes quisieron que sea así porque los médicos están acá. Estuvo de acuerdo y a fines de junio se verá si ellos me quieren, si seguir en Cipo es lo mejor para mí. Veremos”, naturalizó el defensor, que terminó jugando en la mitad de la cancha.

35 días necesitará para volver a entrenar

Los médicos le dijeron a Valente que en cinco semanas estará entrenando a la par de sus compañeros. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2018.