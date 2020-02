El gol de Ignacio Scocco en tiempo de descuento tomó la forma de un desahogo que se festejó con regocijo y con furia. Por la maravillosa definición y porque también sellaba para River un resultado que ya no se le podía escapar. No es que el rival, Central Córdoba, hubiera puesto en riesgo la ventaja parcial que había conseguido Rafael Santos Borré, pero el partido se había puesto cuesta arriba de entrada por la expulsión del chileno Paulo Díaz que avivó fantasmas, ya que el Millonario que de visitante “gana a piacere” se le había complicado festejar en casa. En el Monumental no ganaba desde hacía casi cien días. 96 específicamente (la última victoria el el 29 de octubre del año pasado a Colón 2-1).