“El daño que nos hizo no lo va a pagar nada. Ese día él me mató un poco al violarme frente a mis hijas”, confió con gran angustia una mujer de 31 años, tras haber sufrido años de violencia de género y ataques sexuales por parte de su pareja. El hombre, un taxista de 42 años, fue acusado por la Justicia y actualmente está con prisión preventiva.

La denuncia que develó el calvario que vivió María (nombre de fantasía) fue tras un abuso que sufrió el 20 de enero. Previamente había sufrido otras violaciones y golpes por parte de su pareja, con quien estuvo cinco años y tuvo una hija, hoy de dos años. Además, María tiene otra nena de 9 años, de la que el acusado también abusó durante la convivencia.

Una historia de violencia extrema

“Iniciamos una relación en 2014. Al principio él se mostraba cariñoso, amable. De manual. Hasta que me empezó a vigilar y controlar. Me prohibía tener facebook, celular y yo no los usaba por miedo”, relató la mujer a LM Neuquén, y recordó que en ese momento su pareja le insistía en que tuvieran un hijo juntos. “Accedí sin pensarlo demasiado y me quedé embarazada el mismo mes que comenzamos a buscar. Los golpes eran cotidianos, el embarazo fue un calvario, sentía mucha vergüenza. Me violó por primera vez cuando estaba embarazada. Me obligó a tener relaciones en contra de mi voluntad, con un arma. Tenía tres armas y yo sentía que no podía escapar”, sostuvo María entre lágrimas.

El segundo abuso ocurrió seis meses después de que naciera la beba. “Fui a la guardia y yo les decía que estaba embarazada otra vez, ahí me decían que no podía ser porque estaba amamantando. Pedí que me atendiera una médica de mi confianza y le conté que tenía miedo pero que necesitaba ayuda porque nunca había querido esto”, aseguró la mujer.

Por tratarse de un embarazo producto de una violación, en el hospital le realización una interrupción legal del embarazo (ILE). “Si bien no era necesario que denunciara, mi médica me dijo que no tenía que tener miedo y que lo tenía que denunciar”, aseguró.

La violencia que sufrió durante todos esos años todavía está plasmada en su cuerpo, y para poder superar el gran estrés postraumático que le provocó se encuentra con asistencia psicológica, al igual que sus dos hijas. La última vez que la atacó sexualmente fue delante de sus dos hijas, lo que terminó con la intervención de la Policía y posteriormente de la fiscalía de Delitos Sexuales.

“Ese día me golpeó mucho y me violó en frente a mis dos hijas. Me cortó la luz, el gas. Me dijo ‘te juro que te voy a matar’, y yo creí que iba a ser así. Me provocó más de veinte lesiones en todo el cuerpo”, relató la víctima, y agregó: “Estaba tirada en el piso y mi hija más grande tomó las llaves, cerró la puerta y lo dejó afuera. Ahí pude llamar a la Policía”.

Dos semanas después, el fiscal Andrés Azar lo acusó por abuso sexual gravemente ultrajante y solicitó que el acusado quedara con preventiva por riesgo de entorpecimiento a la investigación y para proteger a la mujer y sus hijas. Si bien el Código Penal no prevé agravantes por el vínculo ni violencia de género en los casos de abuso, las agresiones sexuales que sufrió María se dieron en un contexto de violencia extrema.

“A través de una pericia médica, le encontraron a mi hija de 9 años lesiones compatibles con abuso sexual. Es lo que más me duele, lo que le hizo a ella”, confió la mujer, quien nunca se imaginó que su pareja también había atacado a la niña. Al detectar el abuso, el fiscal Azar lo acusó en abril por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia con una menor de 18 años.

“Las pruebas que hay son muchas y contundentes, pero los tiempos judiciales son más complicados. La preventiva fue impuesta por riesgo de entorpecimiento”, dijo Gisella Moreira, abogada querellante de la mujer.

“Lo que más me duele es que haya dañado la infancia de mi hija mayor. Y de la más chiquita también, porque un día me voy a tener que sentar con ella y contarle”, dijo María, víctima de abuso y violencia.

Amenazas y hostigamiento

De acuerdo con lo informado por la abogada querellante de la mujer, Gisella Moreira, con la medida cautelar vino el hostigamiento por parte del entorno del acusado y hasta por su actual defensora.

“Cada vez que hay audiencia la hostiga, se extralimita en su función y hasta ha ido a su casa para decirle cosas. Más allá de que cada uno pueda defender a quien quiera, la ética profesional marca un límite en las funciones de los abogados. Es bastante hostil. A María la denunciaron por estar en la casa del acusado, pero esa es la excusa, las agresiones vienen porque el hombre está preso”, sostuvo Moreira, y explicó que el próximo martes tendrán una nueva audiencia en la que el caso podría ser elevado a juicio.

“No tengo ningún interés, yo me quiero ir de esa casa cuanto antes. Lo que más deseo es que haya justicia para poder comenzar a repararme”, concluyó María.

Lo acusaron y está con prisión preventiva

20/01 lo denuncian

Tras el último ataque sexual, la mujer llamó a la Policía y lo denunció. Además, concurrió al hospital para ser asistida por las heridas que le provocó.

03/02 queda con preventiva

La fiscalía de Delitos Sexuales lo acusó por abuso sexual gravemente ultrajante y le impuso prisión preventiva. Desde ese día, está con esa medida.

15/04 le suman el abuso a la nena

Luego de realizarse distintas pericias, se determinó que también había abusado de la hija mayor de la mujer y le formularon cargos por ese hecho.

