Alan Sack, el jugador de la región más copado

El punto en común entre ambas historias se llama Alan Sack, delantero surgido en el Rojo que ostenta el récord de haber sido el único jugador de la región en alcanzar dos veces los 32avos. de final del certamen federal con dos camisetas distintas. Y las dos veces con los equipos de la provincia.

“Es algo muy lindo. La Copa Argentina te da esa posibilidad de jugar contra equipos grandes y son partidos que no te los olvidás más”, aseguró el atacante en declaraciones a LM Neuquén. Son esos partidos de los que no te olvidás nunca. Me tocó jugar contra Racing y fue algo increíble y ahora me llega otra oportunidad, así que intentaré aprovecharla. Ojalá se nos dé enfrentar a un grande porque es algo que te lo guardás para siempre”, agrego el ex Independiente y completó: “Te sentís jugador de primera por unas horas”.

2 goles marcó en el certamen federal. Uno con la camiseta de Independiente frente a Villa Congreso en 2013 y otro la presente edición para Rincón en el 5 a 1 ante Sol de Mayo.

Dos de cuatro

En total, Sack disputó cuatro ediciones de la Copa Argentina, tres con el Rojo y una con Rincón en las que disputó en total ocho partidos.

Debutó en la red en 2013 en la eliminación de Independiente 1-2 ante Villa Congreso de Viedma. El segundo lo marcó en esta edición en el 5 a 1 de Rincón frente a Sol de Mayo en la ida de la primera fase.

“En Rincón se vivió de una manera muy especial. Es un pueblo chico y llegar a esto se le da mucha importancia. Se nota que están orgullosos de lo que se logró”, expresó sobre el triunfo.

Además, se refirió a su presente con su nuevo club y, si bien contó que el arreglo era por los partidos de Copa, está todo encaminado para seguir vinculado durante la Copa Neuquén que se viene.

“Es un club muy ordenando, con un gran plantel tanto en la calidad de los jugadores como de las personas. La verdad muy contento de haber tomado la decisión”, concluyó el atacante neuquino que espera seguir haciendo historia y seguir pasando de ronda.