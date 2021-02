Alan Vivanco: "Hoy siento que estoy en un gran momento"

Alan Vivanco fue la gran figura en el triunfo de Independiente ante Cruz del Sur de Bariloche con dos goles que sellaron la clasificación a la final patagónica del Regional Amateur. El volante sabe que, el triunfo y haberse quedado con la zona 1, potencian al Rojo para ir por otro paso clave frente a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia y hasta soñar con el ascenso . "Entrenamos con ese objetivo, porque esa es la mentalidad que nos permitió llegar hasta acá y no la vamos a cambiarla ahora", aseguró.

Puesto a elegir con cuál de los dos se queda el día después prefiere "el primero porque a mi me gusta pegarle desde afuera. Incluso es algo que me venían insistiendo para que probara más. Ya lo había intentado en Bariloche poniéndola contra el ángulo (contra Puerto Moreno) así que todo bien. El segundo también fue muy bueno por la jugada que armó Santi (por Carrasco) llegando hasta el fondo y enviando el centro". La derrota frente a Alianza después de empezar ganando el partido en el arranque del certamen fue decisiva. "Tenemos que cambiar esta cara, nos dijimos porque sabíamos que podíamos dar más y así nos fuimos acomodando", señaló.

Al momento de elegir una cualidad de este equipo no dudó: "Las ganas. Es lo que une este grupo. Esto es algo fundamental. Los problemas que tuvimos con el colectivo en el viaje a Bariloche (a la unidad se le rompió el motor y estuvieron varados 14 horas en la ruta), nos unió más. En todo ese tiempo estuvimos riéndonos, jugando al tejo a un costado de la ruta con piedras", contó la figura del decisivo encuentro.

Para Vivanco, el mérito de Independiente se potencia porque es un equipo sin refuerzos construido con jugadores de la zona. "Siempre sabemos que acá hay grandes jugadores a los que muchas veces no se les da la oportunidad y esto es gracias al cuerpo técnico que apuesto por esto", agradeció.

Jorge Newbery será el rival en la final patagónica y para Vivanco será un plus "no tener que viajar ya que venimos desgastados y por suerte, no se va a jugar este domingo (sería el miércoles)".

Con tres goles en los cinco partidos, Vivanco es junto a Mauricio Villa, uno de los dos goleadores del equipo. "Me siento en un gran momento, quiero conseguir cosas grandes con este club", concluyó el joven volante. ".

